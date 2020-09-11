Кому повезло? УПЛ разрешила двум клубам пустить зрителей на трибуны

Два матча 2-го тура Украинской Премьер-лиги пройдут со зрителями, о чем свидетельствует письмо УПЛ, направленное в клубы.

«Колос» из Ковалевки 12 сентября на обновленном стадионе будет принимать «Львов» со зрителями.

Также матч «Минай» – «Александрия» 13 сентября состоится в Ужгороде в присутствии болельщиков.

Наполняемость стадионов не должна превышать 25% зрителей, кроме того командам следует выполнить все условия медицинского протокола.