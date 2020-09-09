Не только Минай. Еще один клуб УПЛ собирается провести матч со зрителями

Скорее всего, два матча 2-го тура Украинской Премьер-лиги пройдут со зрителями.

Руководство «Колоса» из Ковалевки предпринимает усилия, чтобы 12 сентября на обновленном стадионе присутствовали болельщики в игре команды Руслана Костышина против «Львова».

Кроме того, матч «Минай» – «Александрия» 13 сентября состоится в Ужгороде со зрителями. Наполняемость стадиона «Авангард» не должна превышать 25% зрителей. «Минай» готов выполнить все условия медицинского протокола, и имеется поддержка со стороны местных властных структур.

А вот на центральный поединок 2-го тура УПЛ между «Динамо» и «Десной» вход фанатам будет запрещен. Ситуация с пандемией в Киеве не позволяет зрителям присутствовать на футбольных матчах.