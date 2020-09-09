Не только Минай. Еще один клуб УПЛ собирается провести матч со зрителями

«Колос» делает усилия, чтобы 12 сентября принять зрителей в Ковалевке

  • 09.09.2020 22:38
  • 828 просмотров
  • 2 комментария
Не только Минай. Еще один клуб УПЛ собирается провести матч со зрителями
© ФК Колос

Скорее всего, два матча 2-го тура Украинской Премьер-лиги пройдут со зрителями.

Руководство «Колоса» из Ковалевки предпринимает усилия, чтобы 12 сентября на обновленном стадионе присутствовали болельщики в игре команды Руслана Костышина против «Львова».

Кроме того, матч «Минай» – «Александрия» 13 сентября состоится в Ужгороде со зрителями. Наполняемость стадиона «Авангард» не должна превышать 25% зрителей. «Минай» готов выполнить все условия медицинского протокола, и имеется поддержка со стороны местных властных структур.

А вот на центральный поединок 2-го тура УПЛ между «Динамо» и «Десной» вход фанатам будет запрещен. Ситуация с пандемией в Киеве не позволяет зрителям присутствовать на футбольных матчах.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 09.09.2020 23:14
    +1
    Ну наконец-то, давно пора.
    Ссылка
    Arthur Oliynyk
      Arthur Oliynyk, 09.09.2020 22:55
    +1
    В Миная за стадіоном напевно тисяча збирається.за огорожею!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 09.09.2020 23:14
    +1
    Ну наконец-то, давно пора.
    Ссылка
    Arthur Oliynyk
      Arthur Oliynyk, 09.09.2020 22:55
    +1
    В Миная за стадіоном напевно тисяча збирається.за огорожею!
    Ссылка
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