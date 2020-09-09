ОФИЦИАЛЬНО. Матч Миная и Александрии пройдет в присутствии зрителей

Стадион заполнят не более чем на 25%

  • 09.09.2020 11:05
  • 1529 просмотров
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Миная и Александрии пройдет в присутствии зрителей
© facebook.com/FC-Minaj

Матч второго тура УПЛ между «Минаем» и «Александрией» пройдет со зрителями. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Закарпатья.

Это стало возможным согласно разработанного УАФ совместно с УПЛ «Временного протокола для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях карантина» и постановлении Главного государственного санитарного врача от 21 августа 2020 года, а также общей ситуации с заболеванием на COVID-19 в Ужгороде.

Зрителей на разрешенные места будут пускать с обязательством соблюдать требования карантинного режима и противоэпидемических мероприятий. Между фанатами должна сохраняться дистанция, а вход на стадион будет разрешен только в масках.

Ограничение — не более 25% от вместимости стадиона. Также болельщики должны будут придерживаться всех противоэпидемиологических правил.

Матч «Минай» — «Александрия» состоится 13 сентября в Ужгороде. Начало встречи — в 14.00.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Минай

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 09.09.2020 12:37
    0
    Виталий Макаренков, 09.09.2020 12:25
    Сука давно пора или хотя бы интершум включать
    +
    Ссылка
    Виталий Макаренков
      Виталий Макаренков, 09.09.2020 12:25
    0
    Сука давно пора или хотя бы интершум включать
    Ссылка
    Hemingway
      Hemingway, 09.09.2020 11:27
    +1
    Стадіон Авангард має 10 тис місця, а середня відвідуваність Миная - 1112
    Не впевнений що стадіон заповниться навіть на 25 відсотків, так що все ок, всі зможуть подивитись футбольчик)
    Ссылка
    Hemingway
      Hemingway, 09.09.2020 11:27
    +1
    Стадіон Авангард має 10 тис місця, а середня відвідуваність Миная - 1112
    Не впевнений що стадіон заповниться навіть на 25 відсотків, так що все ок, всі зможуть подивитись футбольчик)
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 09.09.2020 12:37
    0
    Виталий Макаренков, 09.09.2020 12:25
    Сука давно пора или хотя бы интершум включать
    +
    Ссылка
    Виталий Макаренков
      Виталий Макаренков, 09.09.2020 12:25
    0
    Сука давно пора или хотя бы интершум включать
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности