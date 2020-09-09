ОФИЦИАЛЬНО. Матч Миная и Александрии пройдет в присутствии зрителей

Матч второго тура УПЛ между «Минаем» и «Александрией» пройдет со зрителями. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Закарпатья.
Это стало возможным согласно разработанного УАФ совместно с УПЛ «Временного протокола для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях карантина» и постановлении Главного государственного санитарного врача от 21 августа 2020 года, а также общей ситуации с заболеванием на COVID-19 в Ужгороде.
Зрителей на разрешенные места будут пускать с обязательством соблюдать требования карантинного режима и противоэпидемических мероприятий. Между фанатами должна сохраняться дистанция, а вход на стадион будет разрешен только в масках.
Ограничение — не более 25% от вместимости стадиона. Также болельщики должны будут придерживаться всех противоэпидемиологических правил.
Матч «Минай» — «Александрия» состоится 13 сентября в Ужгороде. Начало встречи — в 14.00.
Источник — ФК Минай
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Не впевнений що стадіон заповниться навіть на 25 відсотків, так що все ок, всі зможуть подивитись футбольчик)
Не впевнений що стадіон заповниться навіть на 25 відсотків, так що все ок, всі зможуть подивитись футбольчик)
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.