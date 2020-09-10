Наши пути разошлись. Баин признался, почему уже не тренирует Ястремскую

Немецкий теннисный тренер Саша Баин в соцсетях рассказал, почему прекратил сотрудничество со второй ракеткой Украины Даяной Ястремской (WTA 25):
«Я хочу верить, что мы оба хотели одного и того же, но наши пути к достижению цели были различными. Я научился у тебя многому, хочу поблагодарить всю семью за доверие, которое было на первом месте.
Я также уверен, что не видясь и не тренируясь целых 6 месяцев, мы стали больше отдаляться, а не укрепляться как команда.
Я хочу поблагодарить Марино (фитнесс-тренера). Я надеюсь, что в будущем он еще будет тренировать со мной. Всегда есть причина, и я желаю всего наилучшего Даяне и ее новой команде. Люблю вас всех, Саша».
Источник — Twitter
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