Наши пути разошлись. Баин признался, почему уже не тренирует Ястремскую

Немец пояснил, из-за чего прекратил сотрудничество со 2-й ракеткой Украины

  • 10.09.2020 22:19
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Наши пути разошлись. Баин признался, почему уже не тренирует Ястремскую
© Twitter. Саша Баин

Немецкий теннисный тренер Саша Баин в соцсетях рассказал, почему прекратил сотрудничество со второй ракеткой Украины Даяной Ястремской (WTA 25):

«Я хочу верить, что мы оба хотели одного и того же, но наши пути к достижению цели были различными. Я научился у тебя многому, хочу поблагодарить всю семью за доверие, которое было на первом месте.

Я также уверен, что не видясь и не тренируясь целых 6 месяцев, мы стали больше отдаляться, а не укрепляться как команда.

Я хочу поблагодарить Марино (фитнесс-тренера). Я надеюсь, что в будущем он еще будет тренировать со мной. Всегда есть причина, и я желаю всего наилучшего Даяне и ее новой команде. Люблю вас всех, Саша».

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Источник — Twitter

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