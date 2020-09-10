Многострадальный матч. Эстонский Нымме Калью разгромлен словенской Мурой

Словенская команда «Мура» обыграла эстонский «Нымме Калью» (4:0) и прошла во 2-й раунд квалификации Лиги Европы.
Ранее матч был перенесен с 27 августа на 10 сентября из-за вспышки коронавируса в эстонском клубе. После этого УЕФА решил проводить встречу не в Эстонии, а на нейтральном поле, в венгерском Будапеште. После длительных обсуждений правил соблюдения медицинских протоколов эстонский клуб все-таки вылетел в Венгрию на матч.
По прибытию в соцсетях клуба появилось фото футболистов возле самолета и рассказ о событиях: «Факт прилета уже сам по себе является победой над COVID-19. Потому что в течение двух недель, когда команда не могла тренироваться, было очень сложно. 15 игроков основной команды остались дома, а юные игроки взошли на борт».
Что касается самой игры, то уже в первом тайме в воротах эстонцев побывало 4 гола, и дальше ожидаемо прошел словенский клуб.
Лига Европы
1-й раунд квалификации
«Нымме Калью» (Эстония) – «Мура» (Словения) – 0:4
Голы: Зижек, 17, 27, Коуш, 33, Козар, 36.
Нереализованный пенальти: Коутер («Мура»), 27.
Во 2-м раунде квалификации «Мура» 17 сентября сыграет дома против датского клуба «Орхус». Победитель этой дуэли проведет 24 сентября в Q3 поединок дома против нидерландского ПСВ Эйндховен.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.