Нымме Калью
0:4
Мура 05
10.09.2020, FT

Многострадальный матч. Эстонский Нымме Калью разгромлен словенской Мурой

Ранее матч был перенесен на 10 сентября из-за вспышки коронавируса

  • 10.09.2020 22:34
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Многострадальный матч. Эстонский Нымме Калью разгромлен словенской Мурой
© ФК Нымме Калью

Словенская команда «Мура» обыграла эстонский «Нымме Калью» (4:0) и прошла во 2-й раунд квалификации Лиги Европы.

Ранее матч был перенесен с 27 августа на 10 сентября из-за вспышки коронавируса в эстонском клубе. После этого УЕФА решил проводить встречу не в Эстонии, а на нейтральном поле, в венгерском Будапеште. После длительных обсуждений правил соблюдения медицинских протоколов эстонский клуб все-таки вылетел в Венгрию на матч.

По прибытию в соцсетях клуба появилось фото футболистов возле самолета и рассказ о событиях: «Факт прилета уже сам по себе является победой над COVID-19. Потому что в течение двух недель, когда команда не могла тренироваться, было очень сложно. 15 игроков основной команды остались дома, а юные игроки взошли на борт».

Что касается самой игры, то уже в первом тайме в воротах эстонцев побывало 4 гола, и дальше ожидаемо прошел словенский клуб.

Лига Европы

1-й раунд квалификации

«Нымме Калью» (Эстония) – «Мура» (Словения) – 0:4

Голы: Зижек, 17, 27, Коуш, 33, Козар, 36.

Нереализованный пенальти: Коутер («Мура»), 27.

Во 2-м раунде квалификации «Мура» 17 сентября сыграет дома против датского клуба «Орхус». Победитель этой дуэли проведет 24 сентября в Q3 поединок дома против нидерландского ПСВ Эйндховен. 

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Источник — Sport.ua

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