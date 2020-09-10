Артем ШУЛЯНСКИЙ: «Сегодня Десна ничего не показала»

Футболист «Динамо» U-21 подвел итоги победы над черниговской командой (3:0)

  • 10.09.2020 20:05
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Артем ШУЛЯНСКИЙ: «Сегодня Десна ничего не показала»
© ФК Динамо Киев. Артем Шулянский

Полузащитник «Динамо» U-21 Артем Шулянский прокомментировал победу над «Десной» U-21 (3:0).

- Сегодня мы показали хороший футбол. Все, что наигрывали на тренировках, старались воплотить в игре с «Десной».

- Юрий Мороз остался недоволен реализацией в матче, чего не хватило, чтобы забить больше?
- Сегодня было много моментов, но не было последнего паса. Счет мог быть такой же, как и в матче с «Олимпиком», если бы были точные передачи, которые могли привести к голу.

- Показалось, что «Десна» ничего не смогла вам противопоставить...
- Я считаю, что сегодня «Десна» ничего не показала, потому что мы не дали им ничего сделать впереди. Но игра была нелегкой.

- В начале поединка против тебя грубо сыграли - как себя чувствуешь?
- Слава Богу, ничего серьезного, я в полном порядке.

- Сезон набирает обороты, уже полностью вошли в игровой ритм?
- В тренировочном процессе выкладываемся на 100%, поэтому чувствуем себя хорошо. В плане игр, была длинная пауза в связи с матчами сборных, поэтому все ждали эту игру, а к дальнейшим матчам будем готовиться, чтобы показывать хороший результат.

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Источник — ФК Динамо Киев

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