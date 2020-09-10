Динамо разгромило Десну в чемпионате U-21

Программу второго тура нового сезона чемпионата Украины U-21 открыл матч между молодежными командами киевского «Динамо» и черниговской «Десны».
Столичная команда одержала разгромную победу со счетом 3:0. По голу забили Ванат, Мащенко и Сухоручко.
Чемпионат Украины U-21, 2 тур
«Динамо» – «Десна» – 3:0
Голы: Ванат, (6), Мащенко (52, пен), Сухоручко (67)
«Динамо»: Нещерет, Биловар, Михайленко, Надольский, Ванат, Шулянский, Волошин, Вивчаренко, Бражко, Скорко, Мащенко.
«Десна»: Сидоренко, Роговец, Рассоха, Самойленко, Давиденко, Ветоха, Демяненко, Белич, Кожемьяченко, Остапенко, Чайка.
Источник — Sport.ua
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