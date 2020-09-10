Динамо разгромило Десну в чемпионате U-21

Киевляне забили три безответных мяча

  • 10.09.2020 15:50
  • 1717 просмотров
  • 0 комментариев
Динамо разгромило Десну в чемпионате U-21
© ФК Динамо Киев

Программу второго тура нового сезона чемпионата Украины U-21 открыл матч между молодежными командами киевского «Динамо» и черниговской «Десны».

Столичная команда одержала разгромную победу со счетом 3:0. По голу забили  Ванат, Мащенко и Сухоручко.

Чемпионат Украины U-21, 2 тур

«Динамо» – «Десна» – 3:0
Голы: Ванат, (6), Мащенко (52, пен), Сухоручко (67)

«Динамо»: Нещерет, Биловар, Михайленко, Надольский, Ванат, Шулянский, Волошин, Вивчаренко, Бражко, Скорко, Мащенко.

«Десна»: Сидоренко, Роговец, Рассоха, Самойленко, Давиденко, Ветоха, Демяненко, Белич, Кожемьяченко, Остапенко, Чайка.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности