В субботу, 12-го сентября, состоится матч 2-го тура чемпионата Украины, в котором «Днепр-1» сыграет против донецкого «Олимпика».

Поединок пройдет в Днепре на «Днепр-Арене», арбитр из Киева Евгений Арановский даст стартовый свисток в 14:00.

«Днепр-1» – «Олимпик». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу в Днепре можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Униан».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Олимпик».