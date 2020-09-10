В субботу, 12-го сентября, состоится матч 2-го тура чемпионата Украины, в котором «Днепр-1» сыграет против донецкого «Олимпика».
Поединок пройдет в Днепре на «Днепр-Арене», арбитр из Киева Евгений Арановский даст стартовый свисток в 14:00.
«Днепр-1» – «Олимпик». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу в Днепре можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Униан».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Олимпик».
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Источник — Sport.ua
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