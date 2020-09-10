Василий КОБИН: «Не нужно изолировать команду, когда болеют два-три игрока»

Наставник «Миная» поддержал идею ослабления медпротокола УАФ

  • 10.09.2020 18:47
  • 225 просмотров
  • 1 комментарий
Василий КОБИН: «Не нужно изолировать команду, когда болеют два-три игрока»
© ФК Минай. Василий Кобин

Главный тренер «Миная» Василий Кобин поддержал инициативу президента львовского «Руха» Григория Козловского, который предложил отказаться от переноса игр в случае обнаружения зараженных коронавирусом в командах Премьер-лиги.

«Я думаю, что не нужно изолировать команду, когда болеют два-три игрока. Если в районе десяти футболистов, тогда уже команда должна уйти на карантин.

Думаю со мной согласится наше руководство клуба. Нужно играть игроками, которые есть. Есть человек, который руководит футболом украинским. Который должен сказать четкую позицию относительно действий в этом случае», - сказал Кобин.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    Ukrainian Designer
      Ukrainian Designer, 10.09.2020 19:41
    0
    Все правильно сказав! Підтримую!!!
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    Ukrainian Designer
      Ukrainian Designer, 10.09.2020 19:41
    0
    Все правильно сказав! Підтримую!!!
    Ссылка
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