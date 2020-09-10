Юрий МОРОЗ: «Луческу захотел, чтобы Вивчаренко сыграл за молодежку»

Старший тренер «Динамо» U-21 Юрий Мороз рассказал о победе над «Десной» (3:0).

- Сегодня хромала реализация. Не было того последнего паса в штрафную площадь. Вроде бы доходили до ворот, разыгрывали, были неплохие комбинации, но не хватало острия впереди, поставить точки.

- Чем обусловлены двойные замены в начале и средине второго тайма?

- Хотели всем дать игровую практику.

- Ванат и Сухорчуко — два равноценных центральных нападающих?

- Нет, один более таранного типа, а другой легкий и быстрый. И та, и та связка сыграла. Ребята должны прогрессировать и понимать, что от них требуется.

- Вивчаренко вернулся в «Динамо» U-21 из расположения первой команды. Он будет работать с вами?

- Этот вопрос не могу комментировать. Сегодня это пожелание Луческу, чтобы он сыграл. Мы не отказались.