Юрий МОРОЗ: «Луческу захотел, чтобы Вивчаренко сыграл за молодежку»

Старший тренер «Динамо» U-21 Юрий Мороз рассказал о победе над «Десной» (3:0).
- Сегодня хромала реализация. Не было того последнего паса в штрафную площадь. Вроде бы доходили до ворот, разыгрывали, были неплохие комбинации, но не хватало острия впереди, поставить точки.
- Чем обусловлены двойные замены в начале и средине второго тайма?
- Хотели всем дать игровую практику.
- Ванат и Сухорчуко — два равноценных центральных нападающих?
- Нет, один более таранного типа, а другой легкий и быстрый. И та, и та связка сыграла. Ребята должны прогрессировать и понимать, что от них требуется.
- Вивчаренко вернулся в «Динамо» U-21 из расположения первой команды. Он будет работать с вами?
- Этот вопрос не могу комментировать. Сегодня это пожелание Луческу, чтобы он сыграл. Мы не отказались.
Источник — ФК Динамо Киев
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