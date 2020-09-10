Руслан РОТАНЬ: «Селезнев сделал правильный выбор»

Специалист поделился мнением о переходе украинского нападающего в «Колос»

  • 10.09.2020 16:51
  • 632 просмотра
  • 1 комментарий
Руслан РОТАНЬ: «Селезнев сделал правильный выбор»
© УАФ. Руслан Ротань

Бывший полузащитник «Днепра» и нынешний главный тренер сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал переход 35-летнего украинского форварда Евгения Селезнева в «Колос».

«Женя очень здорово сейчас работает и относится к себе. В «Колосе» он будет в форме.

«Колос» развивается. Там новый стадион, вся инфраструктура на высшем уровне, по украинским меркам. Думаю, он здесь будет развиваться и не остановится в росте. Обычно в таком возрасте футболисты тухнут, тухнут и заканчивают.

Есть мотивация — это самое главное. Лига Европы ему нужна в таком возрасте. Считаю, что Женя сделал правильный выбор. Я ему только желаю удачи. Поверьте, чемпионат Украины от таких нападающих только выиграет», — считает Ротань.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 10.09.2020 17:06
    0
    Как-то пофиг на этого кормильца, тем более, что в Колосе сейчас будет играть очень перспективный Евгений Исаенко.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 10.09.2020 17:06
    0
    Как-то пофиг на этого кормильца, тем более, что в Колосе сейчас будет играть очень перспективный Евгений Исаенко.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности