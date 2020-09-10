Руслан РОТАНЬ: «Селезнев сделал правильный выбор»

Бывший полузащитник «Днепра» и нынешний главный тренер сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал переход 35-летнего украинского форварда Евгения Селезнева в «Колос».

«Женя очень здорово сейчас работает и относится к себе. В «Колосе» он будет в форме.

«Колос» развивается. Там новый стадион, вся инфраструктура на высшем уровне, по украинским меркам. Думаю, он здесь будет развиваться и не остановится в росте. Обычно в таком возрасте футболисты тухнут, тухнут и заканчивают.

Есть мотивация — это самое главное. Лига Европы ему нужна в таком возрасте. Считаю, что Женя сделал правильный выбор. Я ему только желаю удачи. Поверьте, чемпионат Украины от таких нападающих только выиграет», — считает Ротань.