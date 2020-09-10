ФОТО. Миколенко похвастался новыми бутсами

Украинский защитник «Динамо» готов к новым вызовам

  • 10.09.2020 16:11
  • 1479 просмотров
  • 9 комментариев
ФОТО. Миколенко похвастался новыми бутсами
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

21-летний левый защитник «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко показал свои новые бутсы.

«Готов к новым вызовам», — прокомментировал Миколенко свежие фото в Instagram.

Ранее сообщалось, что «Динамо» готово продать Миколенко за $30 миллионов.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    tima fialko
    online
      tima fialko, 10.09.2020 16:46
    0
    Який скромний- може ж придбати і обувну фабрику
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 10.09.2020 16:29
    +1
    Реклама.Видно адик подписал его.Значит пацан перспективеый
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.09.2020 16:27
    0
    Это не те бутсы часом что у бразила пропали тот что из-за мозоли дк не подошёл?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 10.09.2020 16:24
    0
    jekаfunny, 10.09.2020 16:23
    У кого кровель Калуша ?
    *уровень ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 10.09.2020 16:23
    +2
    Cherevik22, 10.09.2020 16:23
    Рівень нашого Калушу, не більше, так і гратиме до 30 в Динамо
    У кого кровель Калуша ?
    Ссылка
    Cherevik22
      Cherevik22, 10.09.2020 16:23
    -4
    Рівень нашого Калушу, не більше, так і гратиме до 30 в Динамо
    Ссылка
    acfred
      acfred, 10.09.2020 16:18
    +5
    нормальное "хвастовство" а не машины и клуб
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 10.09.2020 16:14
    -4
    Миколка, тикай как можно скорее с самого позорного кипрского клюба.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 10.09.2020 16:14
    -5
    И шо -- он должен бросить эти бутсы и ехать в итальянскую Оболонь?
    Ссылка
    acfred
      acfred, 10.09.2020 16:18
    +5
    нормальное "хвастовство" а не машины и клуб
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 10.09.2020 16:23
    +2
    Cherevik22, 10.09.2020 16:23
    Рівень нашого Калушу, не більше, так і гратиме до 30 в Динамо
    У кого кровель Калуша ?
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 10.09.2020 16:29
    +1
    Реклама.Видно адик подписал его.Значит пацан перспективеый
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 10.09.2020 16:46
    0
    Який скромний- може ж придбати і обувну фабрику
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.09.2020 16:27
    0
    Это не те бутсы часом что у бразила пропали тот что из-за мозоли дк не подошёл?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 10.09.2020 16:24
    0
    jekаfunny, 10.09.2020 16:23
    У кого кровель Калуша ?
    *уровень ?
    Ссылка
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