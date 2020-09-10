ФОТО. Миколенко похвастался новыми бутсами

21-летний левый защитник «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко показал свои новые бутсы.
«Готов к новым вызовам», — прокомментировал Миколенко свежие фото в Instagram.
Ранее сообщалось, что «Динамо» готово продать Миколенко за $30 миллионов.
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Источник — Instagram
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