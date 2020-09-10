Руслан РОТАНЬ: «Шансы есть, даже если их нет»

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал об основных целях своей команды.

«Я сказал ребятам: «Шансы есть, даже если их нет». Не нужно играть без мотивации или стремления. Каждая игра должна нести свой позитив. О результате мы не забываем.

Важный момент: мне понравилось, что ребята на этом сборе ребята поняли нашу идею. Уверен, что дальше будет только лучше», - сказал Ротань.

После шести сыгранных матчей Украина имеет в активе семь очков. Команда Руслана Ротаня занимает третье место в группе, отставая от второй Румынии на девять пунктов.

Отметим, именно с Румынией Украина сыграет в следующем туре отбора. Поединок состоится 9 октября на нашем поле.