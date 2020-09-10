Руслан РОТАНЬ: «Шансы есть, даже если их нет»

Наставник сборной Украины U-21 ставит перед подопечными амбициозную цель

  • 10.09.2020 16:09
  • 370 просмотров
  • 2 комментария
Руслан РОТАНЬ: «Шансы есть, даже если их нет»
© УАФ. Руслан Ротань

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал об основных целях своей команды.

«Я сказал ребятам: «Шансы есть, даже если их нет». Не нужно играть без мотивации или стремления. Каждая игра должна нести свой позитив. О результате мы не забываем.

Важный момент: мне понравилось, что ребята на этом сборе ребята поняли нашу идею. Уверен, что дальше будет только лучше», - сказал Ротань.

После шести сыгранных матчей Украина имеет в активе семь очков. Команда Руслана Ротаня занимает третье место в группе, отставая от второй Румынии на девять пунктов.

Отметим, именно с Румынией Украина сыграет в следующем туре отбора. Поединок состоится 9 октября на нашем поле.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 10.09.2020 16:47
    0
    bullyUA, 10.09.2020 16:33
    Не посыпай голову пеплом раньше времени. Украина отстает от второго места на 9 очков имея матч с Мальтой в запасе. Надо выигрывать у румын и рассчитывать, что румыны еще кому-нибудь проиграют.
    Румуни ще мають зіграти з Данією, що доволі непогано. Але є одна проблема - нашим потрібно вигравати в румунів з різницею в 4!!! м'яча, або 3:0. Чи зможуть наші...? Крім того потрібно ще двічи не втратити очки з Пн Ірландією...
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 10.09.2020 16:33
    0
    dd dent, 10.09.2020 16:19
    Довести до пропасти и радоваться что остался 000000,1 шанс из 100, при этом радуется чему-то, как коноплянка дурень, последнего можно легко менять на первого
    Не посыпай голову пеплом раньше времени. Украина отстает от второго места на 9 очков имея матч с Мальтой в запасе. Надо выигрывать у румын и рассчитывать, что румыны еще кому-нибудь проиграют.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.09.2020 16:19
    0
    Довести до пропасти и радоваться что остался 000000,1 шанс из 100, при этом радуется чему-то, как коноплянка дурень, последнего можно легко менять на первого
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 10.09.2020 16:47
    0
    bullyUA, 10.09.2020 16:33
    Не посыпай голову пеплом раньше времени. Украина отстает от второго места на 9 очков имея матч с Мальтой в запасе. Надо выигрывать у румын и рассчитывать, что румыны еще кому-нибудь проиграют.
    Румуни ще мають зіграти з Данією, що доволі непогано. Але є одна проблема - нашим потрібно вигравати в румунів з різницею в 4!!! м'яча, або 3:0. Чи зможуть наші...? Крім того потрібно ще двічи не втратити очки з Пн Ірландією...
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 10.09.2020 16:33
    0
    dd dent, 10.09.2020 16:19
    Довести до пропасти и радоваться что остался 000000,1 шанс из 100, при этом радуется чему-то, как коноплянка дурень, последнего можно легко менять на первого
    Не посыпай голову пеплом раньше времени. Украина отстает от второго места на 9 очков имея матч с Мальтой в запасе. Надо выигрывать у румын и рассчитывать, что румыны еще кому-нибудь проиграют.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.09.2020 16:19
    0
    Довести до пропасти и радоваться что остался 000000,1 шанс из 100, при этом радуется чему-то, как коноплянка дурень, последнего можно легко менять на первого
    Ссылка
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