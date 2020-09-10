Руслан РОТАНЬ: «Шансы есть, даже если их нет»

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал об основных целях своей команды.
«Я сказал ребятам: «Шансы есть, даже если их нет». Не нужно играть без мотивации или стремления. Каждая игра должна нести свой позитив. О результате мы не забываем.
Важный момент: мне понравилось, что ребята на этом сборе ребята поняли нашу идею. Уверен, что дальше будет только лучше», - сказал Ротань.
После шести сыгранных матчей Украина имеет в активе семь очков. Команда Руслана Ротаня занимает третье место в группе, отставая от второй Румынии на девять пунктов.
Отметим, именно с Румынией Украина сыграет в следующем туре отбора. Поединок состоится 9 октября на нашем поле.
Источник — Футбол 1/2/3
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