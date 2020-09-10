Иван ГЕЦКО: «Хочется, чтобы Динамо соответствовало уровню Шахтера»

Автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился ожиданиями от матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и нидерландским АЗ.

«Здесь сыграют важную роль тактические действия тренерского корпуса «Динамо», как они подготовят команду. Надеюсь, что, дай Бог, у Луческу все получится и Киев восстановит свои прежние кондиции и опять загремит, как в былые времена.

Хочется, чтобы так было, потому что «Шахтер» уже пятый год играет без конкурирующей команды, которая также может побороться за золотые медали. И хочется, чтобы в Украине были хотя бы одна-две команды, которые будут соответствовать уровню «Шахтера».

И, я надеюсь, что в еврокубках за счет опыта, за счет таланта человека, который является одним из лучших тренеров в Европе, мы увидим прежнее «Динамо», которое когда-то было», - сказал Гецко.

Матч «Динамо» – АЗ состоится 15 сентября в Киеве на НСК «Олимпийский».