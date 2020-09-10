Иван ГЕЦКО: «Хочется, чтобы Динамо соответствовало уровню Шахтера»

Эксперт – о шансах киевлян пройти АЗ в квалификации Лиги чемпионов

  • 10.09.2020 14:56
  • 252 просмотра
  • 1 комментарий
Иван ГЕЦКО: «Хочется, чтобы Динамо соответствовало уровню Шахтера»
© mukachevo.net

Автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился ожиданиями от матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и нидерландским АЗ.

«Здесь сыграют важную роль тактические действия тренерского корпуса «Динамо», как они подготовят команду. Надеюсь, что, дай Бог, у Луческу все получится и Киев восстановит свои прежние кондиции и опять загремит, как в былые времена.

Хочется, чтобы так было, потому что «Шахтер» уже пятый год играет без конкурирующей команды, которая также может побороться за золотые медали. И хочется, чтобы в Украине были хотя бы одна-две команды, которые будут соответствовать уровню «Шахтера». 

И, я надеюсь, что в еврокубках за счет опыта, за счет таланта человека, который является одним из лучших тренеров в Европе, мы увидим прежнее «Динамо», которое когда-то было», - сказал Гецко.

Матч «Динамо» – АЗ состоится 15 сентября в Киеве на НСК «Олимпийский».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    janu0320
      janu0320, 10.09.2020 15:07
    -3
    а что после завоевания говнокубка дырка разве не на голову выше шахты уже?
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности