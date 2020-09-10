Лидер Аталанты Гомес отклонил щедрое предложение из Саудовской Аравии

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» предложил «Аталанте» 15 миллионов евро за лидера команды Алехандро Гомеса. Самому 32-летнему аргентинцу был предложен контракт с зарплатой в 7,5 миллиона евро в год плюс бонусы.

«Аталанта» дала Гомесу возможность подумать над предложением, однако сам игрок решил остаться в итальянском клубе.

В прошлом сезоне на счету Гомеса 8 голов и 18 ассистов в 46 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.

Ранее «Аталанта» арендовала у «Валенсии» Кристиано Пиччини.