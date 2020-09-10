Бурда перенес операцию на ахилловом сухожилии

Операция была проведена в Мюнхене

  • 10.09.2020 12:49
  • 586 просмотров
  • 3 комментария
Бурда перенес операцию на ахилловом сухожилии
© ФК Динамо Киев. Никита Бурда

«Динамо» официально сообщило о том, что центральный защитник команды Никита Бурда перенес операцию на ахилловом сухожилии. Хирургическое вмешательство прошло успешно.

В следующий понедельник Бурда должен вернуться в Киев и начать восстановление после операции. По прогнозам врачей, оно займет примерно полгода.

Напомним, Бурда получил разрыв ахиллового сухожилия на прошлой неделе во время контрольного матча против «Колоса».

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    0-7
      0-7, 10.09.2020 13:39
    0
    ihor7003, 10.09.2020 12:54
    На свалку! Уже все забыли когда он играл
    Игорь , ты тварь
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 10.09.2020 13:19
    0
    ihor7003, 10.09.2020 12:54
    На свалку! Уже все забыли когда он играл
    при этом все кричат вон из сборной Кривцова
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 10.09.2020 12:54
    -3
    На свалку! Уже все забыли когда он играл
    Ссылка
    0-7
      0-7, 10.09.2020 13:39
    0
    ihor7003, 10.09.2020 12:54
    На свалку! Уже все забыли когда он играл
    Игорь , ты тварь
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 10.09.2020 13:19
    0
    ihor7003, 10.09.2020 12:54
    На свалку! Уже все забыли когда он играл
    при этом все кричат вон из сборной Кривцова
    Ссылка
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