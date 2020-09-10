«Динамо» официально сообщило о том, что центральный защитник команды Никита Бурда перенес операцию на ахилловом сухожилии. Хирургическое вмешательство прошло успешно.

В следующий понедельник Бурда должен вернуться в Киев и начать восстановление после операции. По прогнозам врачей, оно займет примерно полгода.

Напомним, Бурда получил разрыв ахиллового сухожилия на прошлой неделе во время контрольного матча против «Колоса».