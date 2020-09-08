Бурду прооперируют в среду

В субботу, во время контрольного матча с «Колосом» (1:0) в Ковалевке, 25-летний центральный защитник киевского «Динамо» Никита Бурда получил травму.

После игры клубная медслужба сообщила неутешительный диагноз: разрыв ахиллова сухожилия, футболисту потребуется оперативное вмешательство.

Никита отправился на операцию в Мюнхен в сопровождении клубного доктора, где, согласно местным правилам медпротокола, сдал еще один обязательный тест на COVID-19. Во вторник вечером станут известны его результаты, а операция запланирована на среду.