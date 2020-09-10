УЕФА обязал Динамо пройти дополнительное тестирование перед матчем с АЗ

УЕФА разработал несколько дополнительных требований протокола в условиях пандемии коронавируса, которые будут обязательны к выполнению командами, которые участвуют в еврокубках. Кроме двух обязательных тестирований на коронавирус за 10-14 дней до матча, футболистам и персоналу «Динамо» перед игрой третьего квалификационного раунда с АЗ придется пройти еще одно тестирование - за 1-2 дня до матча. Причем эту процедуру киевлянам надо будет пройти в лаборатории, которую выбрал УЕФА.



В случае, если в команде по результатам тестов будет большое количество положительных проб на коронавирус, УЕФА разрешает дозаявку футболистов, а матч не будет отменен. Хотя в случае, если в заявку не наберется 13 футболистов, УЕФА предусматривает резервную дату матча на нейтральном поле, если поединок не состоится не по вине клуба-хозяина матча.



Напомним, «Динамо» будет принимать АЗ во вторник, 15 сентября, на НСК «Олимпийский». Матч состоится без зрителей.

Ранее стало известно, какой телеканал покажет матч «Динамо» – АЗ.