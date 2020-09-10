Президент Наполи подхватил коронавирус

«Наполи» официально сообщил о том, что президент клуба Аурелио Де Лаурентинс заразился коронавирусом. Положительным оказался тест, который Де Лаурентис сдал вчера.
Пока что болезнь протекает бессимптомно. Также итальянские СМИ сообщают о том, что вчера Де Лаурентис посетил собрание клубов Серии А в Милане, где контактировал с руководством других клубов.
Новый сезон в Серии А должен стартовать через неделю, 19 сентября.
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Источник — ФК Наполи
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