Австриец Доминик Тим установил национальный рекорд на US Open

Австриец Доминик Тим стал первым представителем своей страны, который сумел выйти в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису.
Напомним, в матче 1/4 финала 27-летний теннисист одолел Алекса де Минаура из Австралии. За путевку в финал Тиму придется сразится с россиянином Даниилом Медведевым.
Также отметим, что ранее всего один австриец выигрывал турниры Большого Шлема во времена Открытой эры. В 1995 года Томас Мустер взял титул на Ролан Гаррос.
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Источник — Gracenote Live
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