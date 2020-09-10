Австриец Доминик Тим установил национальный рекорд на US Open

Лучшее время, чтобы выиграть свой первый титул Grand Slam

  • 10.09.2020 10:59
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Австриец Доминик Тим установил национальный рекорд на US Open
© US Open. Доминик Тим

Австриец Доминик Тим стал первым представителем своей страны, который сумел выйти в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису.

Напомним, в матче 1/4 финала 27-летний теннисист одолел Алекса де Минаура из Австралии. За путевку в финал Тиму придется сразится с россиянином Даниилом Медведевым.

Также отметим, что ранее всего один австриец выигрывал турниры Большого Шлема во времена Открытой эры. В 1995 года Томас Мустер взял титул на Ролан Гаррос. 

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Источник — Gracenote Live

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