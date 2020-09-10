Австриец Доминик Тим установил национальный рекорд на US Open

Австриец Доминик Тим стал первым представителем своей страны, который сумел выйти в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису.

Напомним, в матче 1/4 финала 27-летний теннисист одолел Алекса де Минаура из Австралии. За путевку в финал Тиму придется сразится с россиянином Даниилом Медведевым.

Также отметим, что ранее всего один австриец выигрывал турниры Большого Шлема во времена Открытой эры. В 1995 года Томас Мустер взял титул на Ролан Гаррос.