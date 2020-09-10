Владимир ШАРАН: «Александрия за то, чтобы играть в любом случае»

Главный тренер «горожан» считает, что отказываться от проведения матчей не стоит

  • 10.09.2020 10:45
  • 427 просмотров
  • 1 комментарий
Владимир ШАРАН: «Александрия за то, чтобы играть в любом случае»
© СК Днепр-1. Владимир Шаран

Наставник «Александрии» Владимир Шаран поделился мнением о практике отмены матчей, если у игроков одной из команд обнаружен коронавирус. 

«Считаю, что отказаться от практики отмены матчей – будет правильным шагом. Так должно быть. Так и в Европе. 

«Александрия» за то, чтобы играть в любом случае. Вне зависимости от того, у какого количества футболистов найден вирус», – сказал Шаран.

Отметим, что матч второго круга УПЛ «Минай» – «Александрия» состоится в воскресенье, 13 сентября, в Ужгороде. Начало – в 14:00.

Ранее был перенесен матч «Рух» – «Шахтер».

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 10.09.2020 10:53
    +2
    И это правильно!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 10.09.2020 10:53
    +2
    И это правильно!
    Ссылка
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