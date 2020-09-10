Владимир ШАРАН: «Александрия за то, чтобы играть в любом случае»

Наставник «Александрии» Владимир Шаран поделился мнением о практике отмены матчей, если у игроков одной из команд обнаружен коронавирус.
«Считаю, что отказаться от практики отмены матчей – будет правильным шагом. Так должно быть. Так и в Европе.
«Александрия» за то, чтобы играть в любом случае. Вне зависимости от того, у какого количества футболистов найден вирус», – сказал Шаран.
Отметим, что матч второго круга УПЛ «Минай» – «Александрия» состоится в воскресенье, 13 сентября, в Ужгороде. Начало – в 14:00.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.