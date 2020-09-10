Марсель вступил в переговоры по трансферу бывшего форварда Зари

Руководство «Марселя» контактирует с боссами «Брюгге» на предмет перехода 22-летнего форварда Эммануэля Денниса, сообщает в твиттере французский журналист Ману Лонжон.

Детали переговоров пока остаются неизвестными для прессы, однако ранее сообщалось о готовности «Брюгге» отпустить нигерийца за 20-25 миллионов евро.

До этого в СМИ фаворитом на право подписать Эммануэля Денниса называлась «Аталанта», однако за прошедший месяц с момента последней информации клуб из Бергамо так и не предпринял конкретных шагов для покупки нигерийца, известного в Украине по выступлениям в составе луганской «Зари».