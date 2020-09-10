ФИЛИППОВ: «Пока я, наверное, не на том уровне, чтобы играть за сборную»

Форвард «Десны» надеется в будущем попасть в национальную команду

  • 10.09.2020 09:56
  • 479 просмотров
  • 6 комментариев
ФИЛИППОВ: «Пока я, наверное, не на том уровне, чтобы играть за сборную»
© ФК Десна. Александр Филиппов

Нападающий «Десны» Александр Филиппов высказался о матчах сборной Украины в Лиге наций, а также поделился мыслями о шансах попасть в команду.

«Было видно, что тяжелые игры, был длительный перерыв. Игрокам тяжеловато было и с Швейцарией. Видно, что физически чуть-чуть устали. Потому что первая игра, где-то волнение было. Но действительно молодцы, обыграли швейцарцев по делу. Но с Испанией было видно, что играть было тяжеловато. Испания, наверное, правильно построила игру, высоко прессинговала, заставляла Украину ошибаться и ранний гол окрылил испанцев. Поэтому такой крупный счет. Но ничего страшного, трагедии никто не делает. Спокойно, с холодной головой надо подойти к оставшимся играм. У Украины большое будущее, поэтому все получится.

В игре с такой сборной, конечно же, тяжело что-то показать. Но в любом случае каждый мечтает надеть футболку национальной сборной и защищать честь своей страны. Но пока что я понимаю, что, наверное, не на том уровне, чтобы играть в национальной сборной. Поэтому все впереди, буду стараться, стремиться. А там уже как получится», - сказал Филиппов.

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.09.2020 10:43
    0
    Aleks04, 10.09.2020 10:14
    Не пойму, почему Шева вызывает Мораеса, который вроде-бы ни разу не забивал в оф играх сборной. Мне кажется Филиппов был бы более эффективнее в сборной, чем Мораес
    потому что Шева любит копекабану
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    malyakowroma
      malyakowroma, 10.09.2020 10:30
    0
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    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 10.09.2020 10:15
    -1
    Вместо шмораэса явно заслужил хотя бы вызов .
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    Aleks04
    online
      Aleks04, 10.09.2020 10:14
    0
    Не пойму, почему Шева вызывает Мораеса, который вроде-бы ни разу не забивал в оф играх сборной. Мне кажется Филиппов был бы более эффективнее в сборной, чем Мораес
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 10.09.2020 10:13
    0
    Саша, проти топових збірних до наших форвардів м'яч все рівно не доходить... Проти іспанців Філіппов міг би так само відходити пішки як і Марлос... Ніхто не заважав Шеві випустити його, Луніна...
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    ihor7003
    online
      ihor7003, 10.09.2020 10:05
    +2
    Только если Филиппов перейдет в Шахтер или Динамо у него появится шанс получить вызов в сборную!!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 10.09.2020 10:05
    +2
    Только если Филиппов перейдет в Шахтер или Динамо у него появится шанс получить вызов в сборную!!!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.09.2020 10:43
    0
    Aleks04, 10.09.2020 10:14
    Не пойму, почему Шева вызывает Мораеса, который вроде-бы ни разу не забивал в оф играх сборной. Мне кажется Филиппов был бы более эффективнее в сборной, чем Мораес
    потому что Шева любит копекабану
    Ссылка
    malyakowroma
      malyakowroma, 10.09.2020 10:30
    0
    Бесплатные секс знакомства в твоём городе - Девушки Хотят секса и ждут предложений, не упусти свой шанс ---- https://jump.wtf/gWIs46Q
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    Aleks04
    online
      Aleks04, 10.09.2020 10:14
    0
    Не пойму, почему Шева вызывает Мораеса, который вроде-бы ни разу не забивал в оф играх сборной. Мне кажется Филиппов был бы более эффективнее в сборной, чем Мораес
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 10.09.2020 10:13
    0
    Саша, проти топових збірних до наших форвардів м'яч все рівно не доходить... Проти іспанців Філіппов міг би так само відходити пішки як і Марлос... Ніхто не заважав Шеві випустити його, Луніна...
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