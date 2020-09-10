ФИЛИППОВ: «Пока я, наверное, не на том уровне, чтобы играть за сборную»

Нападающий «Десны» Александр Филиппов высказался о матчах сборной Украины в Лиге наций, а также поделился мыслями о шансах попасть в команду.

«Было видно, что тяжелые игры, был длительный перерыв. Игрокам тяжеловато было и с Швейцарией. Видно, что физически чуть-чуть устали. Потому что первая игра, где-то волнение было. Но действительно молодцы, обыграли швейцарцев по делу. Но с Испанией было видно, что играть было тяжеловато. Испания, наверное, правильно построила игру, высоко прессинговала, заставляла Украину ошибаться и ранний гол окрылил испанцев. Поэтому такой крупный счет. Но ничего страшного, трагедии никто не делает. Спокойно, с холодной головой надо подойти к оставшимся играм. У Украины большое будущее, поэтому все получится.

В игре с такой сборной, конечно же, тяжело что-то показать. Но в любом случае каждый мечтает надеть футболку национальной сборной и защищать честь своей страны. Но пока что я понимаю, что, наверное, не на том уровне, чтобы играть в национальной сборной. Поэтому все впереди, буду стараться, стремиться. А там уже как получится», - сказал Филиппов.