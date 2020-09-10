Александр ФИЛИППОВ: «Пауза в УПЛ не пошла Десне на пользу»

Форвард «Десны» готовится к матчу с «Динамо»

  • 10.09.2020 09:16
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Александр ФИЛИППОВ: «Пауза в УПЛ не пошла Десне на пользу»
© ФК Десна. Александр Филиппов

27-летний нападающий черниговской «Десны» Александр Филиппов поделился ожиданиями от матча второго тура УПЛ против «Динамо». 

«Думаю, пауза в УПЛ вряд ли пошла нам на пользу. Мы сыграли только один тур, и сразу как-то прервался чемпионат. Но все мы понимаем, что это для блага сборной. Ничего страшного, не впервые такое происходит. Мы работаем. Уже привыкли быть в таком режиме. Наверное, для тренерского состава пауза пошла на пользу. Мы же потренировались, чуть-чуть наладили взаимодействия, отработали какие-то новые элементы. Будем применять их в игре.

 Я думаю мы хорошо подготовились. И физически, и психологически готовы. Главное, продолжать в том же духе работать, трудиться и тогда у нас все получится.

«Динамо» — это гранд, это бренд нашего украинского футбола. Там собраны одни из лучших наших игроков. Также в команду пришел новый тренер, квалифицированный специалист. Он принес свое видение футбола, которое давало результат в «Шахтере». Будет сложная игра. Мы играем на выезде. Будет очень тяжело, но, думаю, мы готовы. У нас очень хорошая команда. Будем выходить и играть. И только игра покажет, как у нас это получится», - сказал Филиппов.

Матч «Динамо» - «Десна» состоится в пятницу, 11 сентября в Киеве. Начало в 19:00.

Ранее сообщалось, что матч «Динамо» – «Десна» пройдет без зрителей.

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Источник — zbirna.com

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