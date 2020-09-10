Лучший бомбардир Осасуны порвал кресты второй раз за год

Лидер «Осасуны» Чими Авила получил серьезную травму на тренировке.
Как сообщила пресс-служба клуба, у аргентинца обнаружили разрыв крестообразных связок колена. Аналогичную травму футболист перенес в январе 2020 года, тогда он порвал «кресты» на левом колене.
26-летний Авила в сезоне 2019/20 сыграл за «Осасуну» 20 матчей, забил 9 мячей, став лучшим бомбардиром команды.
Ранее игрок «Ромы» Николо Дзаньоло второй раз за год порвал крестообразные связки.
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Источник — Twitter
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