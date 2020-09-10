Фрэнк ЛЭМПАРД: «Хаверц — очень интересное приобретение»

Немецкий хавбек подходит под требования клуба, уверен тренер «Челси»

  • 10.09.2020 05:31
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Фрэнк ЛЭМПАРД: «Хаверц — очень интересное приобретение»
© ФК Челси. Фрэнк Лэмпард и Кай Хаверц

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о приобретении 21-летнего немецкого полузащитника «Байера» Кая Хаверца.

«Кай — очень интересное приобретение, и для меня, как для тренера, и для клуба в целом прежде всего. 

Я уже давно знаю об этом футболисте, и, поскольку я сам был полузащитником атакующего плана, я какое-то время пристально следил за игроками, выступающими в таком амплуа. Я знал о его таланте, мы обсуждали это с руководством, мы знаем, как мы хотим развиваться, и какие зоны улучшать. Мы думали о футболистах, которые могли бы прогрессировать и становиться зрелыми, но при этом уже бы имели опыт выступлений на высшем уровне. Он абсолютно подошел под требования, и я рад, что теперь он с нами», — считает Лэмпард.

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Источник — ФК Челси

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