Сергей КРИВЦОВ: «Будет время морально восстановиться перед УПЛ»

29-летний центральный защитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов считает, что ему хватит времени на отдых после недавних матчей Лиги наций.
«Да, думаю, будет время как раз морально восстановиться. Нашу игру с «Рухом» перенесли, поэтому будет недельный цикл для того, чтобы снова вернуться к клубным делам», — отметил Кривцов.
Поединок 2-го тура УПЛ «Шахтер» — «Рух» перенесли с 12-го на 23-е сентября из-за вспышки коронавируса во львовском клубе.
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Источник — zbirna.com
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