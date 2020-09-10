Сергей КРИВЦОВ: «Будет время морально восстановиться перед УПЛ»

29-летний центральный защитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов считает, что ему хватит времени на отдых после недавних матчей Лиги наций.

«Да, думаю, будет время как раз морально восстановиться. Нашу игру с «Рухом» перенесли, поэтому будет недельный цикл для того, чтобы снова вернуться к клубным делам», — отметил Кривцов.

Поединок 2-го тура УПЛ «Шахтер» — «Рух» перенесли с 12-го на 23-е сентября из-за вспышки коронавируса во львовском клубе.