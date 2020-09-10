ГФК Металлург

В поединке 1/64 финала Кубка Украины запорожский «Металлург» дома обыграл краматорский «Авангард» (0:0, 4:3 по пенальти).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Металлург» Запорожье — «Авангард» (Краматорск) — 0:0 (4:3 по пенальти)
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Источник — ФК Металлург Запорожье
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