ГФК Металлург
4:3
Авангард Кр
09.09.2020 18:00

Решила серия пенальти. Металлург победил Авангард и прошел дальше в Кубке

Запорожская команда на своем поле в футбольной лотерее переиграла Краматорск

  • 09.09.2020 20:49
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Решила серия пенальти. Металлург победил Авангард и прошел дальше в Кубке
© ФК Металлург Запорожье

Запорожский «Металлург» по пенальти переиграл краматорский «Авангард» и прошел дальше в Кубке Украины.

Ранее матч был перенесен на 9 сентября из-за вспышки коронавируса в краматорском клубе.

Интересно, что игра проходила со зрителями, но с соблюдением соответствующих требований карантина. Обязательным было прохождение температурного скрининга, сохранения дистанции между зрителями (полтора метра) и использование респираторов или защитных масок.

После равенства в основное и дополнительное время (0:0) запорожская команда на своей «Славутич-Арене» в футбольной лотерее переиграла Краматорск (пен. – 4:3).

У «Металлурга» пенальти забили: Загоруйко, Бобров, Белоусов, Сарапий, не забил: Сачко.

У «Авангарда» пенальти забили: Сорокин, Булгаков, Бойко, не забили: Пуди, Дяченко.

Кубок Украины по футболу

1/64 финала

«Металлург» Запорожье – «Авангард» Краматорск – 0:0 (пенальти – 4:3)

Послематчевые пенальти: 0:1 Сорокин; 1:1 Загоруйко; 1:2 Булгаков; 1:2 Сачко (перекладина); 1:3 Бойко; 2:3 Бобров; 2:3 Пуди (вратарь); 3:3 Белоусов; 3:3 Дяченко (вратарь); 4:3 Сарапий.

«Металлург»: Котляров, Белоусов, Сарапий, Бобров, Воробей, Крапивный, Шалфеев, Олейник (Могильный, 59), Полевой, Борисенко (Загоруйко, 74), Сидоров (Сачко, 105).

«Авангард»: Якубенко, Сидоренко, Шинкаренко (Дяченко 46), Сорокин, Пограничный (Пуди 64), Майборода (Бойко, 46), Таранда, Дорошенко, Лобов (Ховбоша, 64), Чебаненко (Цыбульник, 78), Булгаков.

Предупреждения: Воробей, 56, Полевой, 70 – Сорокин, 45+1, Таранда, 74.

Удаления: Полевой, 70 – Цыбульник, 93.

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Источник — Sport.ua

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