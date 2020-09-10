Стала известна причина. УПЛ перенесла матч молодежки Шахтера

Матчи 2-го тура молодежного и юношеского чемпионатов Украины с участием «Руха» и «Шахтера» состоятся в третьей декаде сентября.

Такое решение принято Дирекцией УПЛ в связи с выявленными позитивными результатами тестов на COVID-19 у игроков «Руха». Футболисты и сотрудники львовского клуба должны пройти двухнедельную изоляцию.

Поединок чемпионата U-21 «Рух» – «Шахтер» официально перенесен на 22 сентября, игра первенства U-19 – на 23 сентября, в этот же день должен состояться и матч первых команд.