Владимир ШАРАН: «Сделали выводы после разгромного поражения от Зари»

Главный тренер «Александрии» – о подготовке к официальному матчу

  • 09.09.2020 23:59
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Владимир ШАРАН: «Сделали выводы после разгромного поражения от Зари»
© ФК Александрия. Владимир Шаран

Наставник «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал предстоящий матч 2 тура украинской Премьер-лиги против «Миная».

«Как всегда, мы готовимся к игре чемпионата. У нас было два дня отдыха после контрольного матча с «Зарей» (0:4). Вчера мы собрались, была одна тренировка, восстановление. 

Сегодня провели две тренировки, нагрузки серьезные, теория была по матчу с «Зарей». Сделали выводы для того, чтобы больше не делать таких ошибок. Дальше работаем в одноразовом режиме, в субботу вылетаем в Ужгород», - сказал Шаран.

Матч «Минай» – «Александрия» состоится в воскресенье, 13 сентября, в Ужгороде. Начало – в 14:00. Поединок пройдет в присутствии зрителей.

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Источник — Футбол 1/2/3

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