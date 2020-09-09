Владимир ШАРАН: «Сделали выводы после разгромного поражения от Зари»

Наставник «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал предстоящий матч 2 тура украинской Премьер-лиги против «Миная».
«Как всегда, мы готовимся к игре чемпионата. У нас было два дня отдыха после контрольного матча с «Зарей» (0:4). Вчера мы собрались, была одна тренировка, восстановление.
Сегодня провели две тренировки, нагрузки серьезные, теория была по матчу с «Зарей». Сделали выводы для того, чтобы больше не делать таких ошибок. Дальше работаем в одноразовом режиме, в субботу вылетаем в Ужгород», - сказал Шаран.
Матч «Минай» – «Александрия» состоится в воскресенье, 13 сентября, в Ужгороде. Начало – в 14:00. Поединок пройдет в присутствии зрителей.
Источник — Футбол 1/2/3
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