Вирт может покинуть Верес

Один из новичков Первой лиги рискует остаться без тренера. «Верес» может покинуть Юрий Вирт - самый успешный тренер в новой истории клуба.
Под руководством Вирта ровенчане в 2017 году вышли в Премьер-лигу, а в 2020-м, после своеобразного «ребрендинга», в Первую лигу.
Сезон-2020/21 команда начала триумфально - с кубковой победы над «Днепром» (5:0). Причины возможной отставки выясняются.
Напомним, недавно «Верес» презентовал новую форму.
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Источник — Footboom
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