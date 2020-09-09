Вирт может покинуть Верес

Причины возможной отставки выясняются

  • 09.09.2020 23:37
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Вирт может покинуть Верес
© ФК Верес Ровно. Юрий Вирт

Один из новичков Первой лиги рискует остаться без тренера. «Верес» может покинуть Юрий Вирт - самый успешный тренер в новой истории клуба. 

Под руководством Вирта ровенчане в 2017 году вышли в Премьер-лигу, а в 2020-м, после своеобразного «ребрендинга», в Первую лигу. 

Сезон-2020/21 команда начала триумфально - с кубковой победы над «Днепром» (5:0). Причины возможной отставки выясняются.

Напомним, недавно «Верес» презентовал новую форму.

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Источник — Footboom

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