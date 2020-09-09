ФОТО. Верес презентовал новую форму

Ровенский «Верес» презентовал комплекты игровой формы команды на сезон 2020/21. Основной комплект формы - полностью черный. Футболка изготовлена из гладкой влагоотталкивающей ткани с сеточкой на спине.
Запасной комплект формы - полностью красный. Передняя часть футболки также изготовлена из влагоотталкивающей ткани, а задняя часть футболки выполнена из сеточки. Вратарский комплект - синего цвета.
Напомним, недавно новую форму также презентовало житомирское «Полесье».
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Источник — ФК Верес
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