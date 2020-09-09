Директор УПЛ назвал обязательные условия проведения матчей со зрителями

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал возможность проведения матчей со зрителями.

Организация не против допуска фанатов на стадионы, однако для этого должны быть соблюдены определенные условия.

«Согласно протоколу, клубы согласовывают этот вопрос с местной техногенной комиссией. После этого они обращаются к нам. Если все процессуальные вопросы будут решены, мы не будет препятствовать проведению матчей с болельщиками», – сказал Дикий.

Отметим, матч второго тура Премьер-лиги «Минай» – «Александрия» пройдет со зрителями. Поединок состоится 13 сентября в Ужгороде.

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