Директор УПЛ назвал обязательные условия проведения матчей со зрителями

Евгений Дикий все расставил на места

  • 09.09.2020 23:19
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  • 1 комментарий
Директор УПЛ назвал обязательные условия проведения матчей со зрителями
© ФК Черноморец. Евгений Дикий

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал возможность проведения матчей со зрителями. 

Организация не против допуска фанатов на стадионы, однако для этого должны быть соблюдены определенные условия.

«Согласно протоколу, клубы согласовывают этот вопрос с местной техногенной комиссией. После этого они обращаются к нам. Если все процессуальные вопросы будут решены, мы не будет препятствовать проведению матчей с болельщиками», – сказал Дикий.

Отметим, матч второго тура Премьер-лиги «Минай» – «Александрия» пройдет со зрителями. Поединок состоится 13 сентября в Ужгороде.

Читайте также: Не только Минай. Еще один клуб УПЛ собирается провести матч со зрителями

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 09.09.2020 23:14
    +1
    Шикарно обьяснил. Всё всем понятно
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 09.09.2020 23:14
    +1
    Шикарно обьяснил. Всё всем понятно
    Ссылка
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