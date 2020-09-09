УЕФА принял решение перенести жеребьевки ЛЧ и ЛЕ из Афин в Ньон

УЕФА по итогам переговоров с властями Греции принял решение перенести мероприятия, запланированные на 1–2 октября 2020 года и приуроченные к началу европейского клубного сезона, из греческих Афин в швейцарский Ньон.

Они включают в себя жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2020/21, а также вручение наград лучшим футболистам и тренерам за сезон 2019/20.

Несмотря на эффективные действия греческих властей по сдерживанию COVID-19, все стороны согласились, что общественное здоровье важнее всего, а в нынешних условиях невозможно было бы организовать в Афинах мероприятие такого масштаба с приездом гостей, не нарушив ограничения на проведение мероприятий в помещениях.

Жеребьевки и награждения пройдут в штаб-квартире УЕФА при закрытых дверях, без представителей клубов и прессы, но с обладателями наград. Церемонии будут транслироваться в прямом эфире по всему миру.

1 октября, четверг, 19:00 по Киеву. Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2020/21 и вручение наград за сезон 2019/20

2 октября, пятница, 14:00 по Киеву. Жеребьевка группового этапа Лиги Европы 2020/21 и награждение игрока сезона в Лиге Европы 2019/20.

УЕФА поблагодарил власти Греции и Культурный центр фонда Ставроса Ниархоса за отличную работу и профессионализм при планировании мероприятия. УЕФА с радостью проведет в Греции одно из своих мероприятий в ближайшие годы.