УЕФА принял решение перенести жеребьевки ЛЧ и ЛЕ из Афин в Ньон

Жеребьевки и награждения пройдут в штаб-квартире УЕФА при закрытых дверях

  • 09.09.2020 22:59
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  • 1 комментарий
УЕФА принял решение перенести жеребьевки ЛЧ и ЛЕ из Афин в Ньон
© УЕФА. Штаб-квартира организации в Ньоне

УЕФА по итогам переговоров с властями Греции принял решение перенести мероприятия, запланированные на 1–2 октября 2020 года и приуроченные к началу европейского клубного сезона, из греческих Афин в швейцарский Ньон.

Они включают в себя жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2020/21, а также вручение наград лучшим футболистам и тренерам за сезон 2019/20.

Несмотря на эффективные действия греческих властей по сдерживанию COVID-19, все стороны согласились, что общественное здоровье важнее всего, а в нынешних условиях невозможно было бы организовать в Афинах мероприятие такого масштаба с приездом гостей, не нарушив ограничения на проведение мероприятий в помещениях.

Жеребьевки и награждения пройдут в штаб-квартире УЕФА при закрытых дверях, без представителей клубов и прессы, но с обладателями наград. Церемонии будут транслироваться в прямом эфире по всему миру.

  • 1 октября, четверг, 19:00 по Киеву. Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2020/21 и вручение наград за сезон 2019/20
  • 2 октября, пятница, 14:00 по Киеву. Жеребьевка группового этапа Лиги Европы 2020/21 и награждение игрока сезона в Лиге Европы 2019/20.

УЕФА поблагодарил власти Греции и Культурный центр фонда Ставроса Ниархоса за отличную работу и профессионализм при планировании мероприятия. УЕФА с радостью проведет в Греции одно из своих мероприятий в ближайшие годы.

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 09.09.2020 23:36
    0
    Та подтасовали бы онлайн делов то, у себя где то дома
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.09.2020 23:36
    0
    Та подтасовали бы онлайн делов то, у себя где то дома
    Ссылка
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