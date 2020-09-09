Украинские клубы ждут соперников. Жеребьевки ЛЧ и ЛЕ состоятся в октябре

Жеребьевки групповых этапов состоятся непривычно поздно

  • 09.09.2020 16:28
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Украинские клубы ждут соперников. Жеребьевки ЛЧ и ЛЕ состоятся в октябре
© uefa.com

УЕФА объявил о том, что жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов состоится 1-го октября, а группового этапа Лиги Европы - 2-го октября.

Среди украинских команд в группе Лиги чемпионов точно сыграет «Шахтер», а вот «Динамо» 15-го сентября только предстоит начало битвы за групповой этап в виде матча против АЗ Алкмаар в 3-м раунде квалификации.

В группу Лиги Европы вышла «Заря».

«Колос» во 2-м раунде квалификации сыграет с «Арисом», а «Десна» в 3-м раунде сыграет с победителем пары «Кукеси» - «Вольфсбург».

Во время жеребьевок УЕФА раздаст награды лучшим игрокам Лиги чемпионов и Лиги Европы минувшего сезона.

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Источник — УЕФА

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