Украинские клубы ждут соперников. Жеребьевки ЛЧ и ЛЕ состоятся в октябре

УЕФА объявил о том, что жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов состоится 1-го октября, а группового этапа Лиги Европы - 2-го октября.

Среди украинских команд в группе Лиги чемпионов точно сыграет «Шахтер», а вот «Динамо» 15-го сентября только предстоит начало битвы за групповой этап в виде матча против АЗ Алкмаар в 3-м раунде квалификации.

В группу Лиги Европы вышла «Заря».

«Колос» во 2-м раунде квалификации сыграет с «Арисом», а «Десна» в 3-м раунде сыграет с победителем пары «Кукеси» - «Вольфсбург».

Во время жеребьевок УЕФА раздаст награды лучшим игрокам Лиги чемпионов и Лиги Европы минувшего сезона.