ОФИЦИАЛЬНО. Матч Калуша и львовских Карпат не состоится

Матч Второй лиги «Калуш» – «Карпаты» Львов, запланированный на 12 сентября, не состоится.

В адрес ПФЛ пришло письмо от ФК «Калуш», где сообщается о прекращении участия этого клуба во Второй лиге 2020/21.

После вынужденной паузы свой следующий поединок «зелено-белые» проведут во Львове 19 сентября против ФК «Чернигов».