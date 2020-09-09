ОФИЦИАЛЬНО. Матч Калуша и львовских Карпат не состоится

Матч Второй лиги «Калуш» – «Карпаты» Львов, запланированный на 12 сентября, не состоится.
В адрес ПФЛ пришло письмо от ФК «Калуш», где сообщается о прекращении участия этого клуба во Второй лиге 2020/21.
После вынужденной паузы свой следующий поединок «зелено-белые» проведут во Львове 19 сентября против ФК «Чернигов».
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Источник — ФК Карпаты
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