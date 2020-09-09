ОФИЦИАЛЬНО. Матч Калуша и львовских Карпат не состоится

Следующий поединок «зелено-белые» проведут 19 сентября против «Чернигова»

  • 09.09.2020 22:23
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ОФИЦИАЛЬНО. Матч Калуша и львовских Карпат не состоится
© ФК Карпаты Львов

Матч Второй лиги «Калуш» – «Карпаты» Львов, запланированный на 12 сентября, не состоится.

В адрес ПФЛ пришло письмо от ФК «Калуш», где сообщается о прекращении участия этого клуба во Второй лиге 2020/21.

После вынужденной паузы свой следующий поединок «зелено-белые» проведут во Львове 19 сентября против ФК «Чернигов».

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Источник — ФК Карпаты

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