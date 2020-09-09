Калуш снимается со Второй лиги

Футбольный клуб «Калуш» уведомил Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ) о снятии с чемпионата группы А Второй лиги.

В первом туре нового сезона команда из Ивано-Франковской области не отправилась на выездную игру против «Эпицентра», а во втором туре не сможет принять домашний матч со львовскими «Карпатами». За две неявки, согласно регламенту ПФЛ, команда снимается с турнира.

Ранее сообщалось, что клуб планировал играть и заплатил взнос за участие во Второй лиге. Также «Калуш» проводил трансферную работу и был близок к подписанию воспитанника «Карпат» — 20-летнего вратаря Антона Задерейко.

Клуб поздно начал процесс комплектации состава на новый сезон. Лишь в конце августа «Калуш» разместил в своих социальных сетях объявление, приглашая на просмотр свободных агентов.

Прошлогодний сезон во Второй лиге «Калуш» завершил на пятом месте. В конце июня игроки получили СМС о роспуске клуба.