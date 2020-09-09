Калуш снимается со Второй лиги

Клуб уже сообщил ПФЛ о своем решении

  • 09.09.2020 13:07
  • 2061 просмотр
  • 4 комментария
Калуш снимается со Второй лиги
© ФК Калуш

Футбольный клуб «Калуш» уведомил Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ) о снятии с чемпионата группы А Второй лиги.

В первом туре нового сезона команда из Ивано-Франковской области не отправилась на выездную игру против «Эпицентра», а во втором туре не сможет принять домашний матч со львовскими «Карпатами». За две неявки, согласно регламенту ПФЛ, команда снимается с турнира.

Ранее сообщалось, что клуб планировал играть и заплатил взнос за участие во Второй лиге. Также «Калуш» проводил трансферную работу и был близок к подписанию воспитанника «Карпат» — 20-летнего вратаря Антона Задерейко.

Клуб поздно начал процесс комплектации состава на новый сезон. Лишь в конце августа «Калуш» разместил в своих социальных сетях объявление, приглашая на просмотр свободных агентов.

Прошлогодний сезон во Второй лиге «Калуш» завершил на пятом месте. В конце июня игроки получили СМС о роспуске клуба.

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Источник — Sportarena

(11 голосов)

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Комментарии
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 09.09.2020 13:48
    +1
    С такими командами сельского уровня уверенности нет не какой!
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 09.09.2020 13:35
    0
    Ще чекаємо на зняття ФК "Карпати" (Львів). Зимою ?
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 09.09.2020 13:31
    +4
    Шапіто якесь, довбні
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 09.09.2020 13:15
    -10
    Это потому что они в цветах левых анархистов
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 09.09.2020 13:31
    +4
    Шапіто якесь, довбні
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 09.09.2020 13:48
    +1
    С такими командами сельского уровня уверенности нет не какой!
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 09.09.2020 13:35
    0
    Ще чекаємо на зняття ФК "Карпати" (Львів). Зимою ?
    Ссылка
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