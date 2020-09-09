Руслан РОТАНЬ: «Все прошло с большим задором и желанием»

Наставник сборной Украины U-21 – о минувших матчах отбора на Евро-2021

  • 09.09.2020 21:18
  • 797 просмотров
  • 3 комментария
Руслан РОТАНЬ: «Все прошло с большим задором и желанием»
© УАФ. Руслан Ротань

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал последние матчи в квалификации чемпионата Европы. Особенно специалист доволен победой над Финляндией (2:0), которая была добыта после ничьей с Данией (1:1).

«Думаю, матч с финнами удался полностью. Первый тайм был очень хорошего качества, ребята выполнили установку. Единственный момент – в начале второго тайма немного успокоились и отдали инициативу. А так, в принципе, мы контролировали матч.

Я доволен этим сбором. Доволен отношением и пониманием ребят. Все прошло с большим задором и желанием. Все, что мы их просили, они выполнили», – сказал Ротань.

После шести сыгранных матчей Украина имеет в активе семь очков. Команда Руслана Ротаня занимает третье место в группе, отставая от второй Румынии на девять пунктов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Володимир Дорошук
    online
      Володимир Дорошук, 09.09.2020 22:14
    0
    Таку команду розвалити.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 09.09.2020 21:35
    -3
    Руся, удачи.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 09.09.2020 21:16
    +4
    Жуть и мрак, а не отставание от первых двух мест.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 09.09.2020 21:16
    +4
    Жуть и мрак, а не отставание от первых двух мест.
    Ссылка
    Володимир Дорошук
    online
      Володимир Дорошук, 09.09.2020 22:14
    0
    Таку команду розвалити.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности