Руслан РОТАНЬ: «Все прошло с большим задором и желанием»

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал последние матчи в квалификации чемпионата Европы. Особенно специалист доволен победой над Финляндией (2:0), которая была добыта после ничьей с Данией (1:1).

«Думаю, матч с финнами удался полностью. Первый тайм был очень хорошего качества, ребята выполнили установку. Единственный момент – в начале второго тайма немного успокоились и отдали инициативу. А так, в принципе, мы контролировали матч.

Я доволен этим сбором. Доволен отношением и пониманием ребят. Все прошло с большим задором и желанием. Все, что мы их просили, они выполнили», – сказал Ротань.

После шести сыгранных матчей Украина имеет в активе семь очков. Команда Руслана Ротаня занимает третье место в группе, отставая от второй Румынии на девять пунктов.