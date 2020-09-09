Руслан РОТАНЬ: «Все прошло с большим задором и желанием»

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал последние матчи в квалификации чемпионата Европы. Особенно специалист доволен победой над Финляндией (2:0), которая была добыта после ничьей с Данией (1:1).
«Думаю, матч с финнами удался полностью. Первый тайм был очень хорошего качества, ребята выполнили установку. Единственный момент – в начале второго тайма немного успокоились и отдали инициативу. А так, в принципе, мы контролировали матч.
Я доволен этим сбором. Доволен отношением и пониманием ребят. Все прошло с большим задором и желанием. Все, что мы их просили, они выполнили», – сказал Ротань.
После шести сыгранных матчей Украина имеет в активе семь очков. Команда Руслана Ротаня занимает третье место в группе, отставая от второй Румынии на девять пунктов.
Источник — Футбол 1/2/3
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