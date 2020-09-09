Анатолий ТРУБИН: «Могли забивать Финляндии и четыре гола»

Вратарь молодежной сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал последние матчи в квалификации чемпионата Европы. Голкипер рад, что после ничьей с Данией (1:1) удалось добиться триумфа, обыграв Финляндию (2:0).
«Хорошие эмоции, потому что выиграли. При том, не пропустили, что немаловажно. Это придало уверенность линии обороны.
Хорошо действовали, были моменты. Если бы реализация была получше, могли и три, и четыре гола забивать.
Все хорошо. Каждый из игроков выложился на максимум. Получили желаемый результат», – сказал Трубин.
После шести сыгранных матчей Украина имеет в активе семь очков. Команда Руслана Ротаня занимает третье место в группе, отставая от второй Румынии на девять пунктов.
Источник — Футбол 1/2/3
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