Анатолий ТРУБИН: «Могли забивать Финляндии и четыре гола»

Вратарь сборной Украины U-21 – о победе в последнем матче

  • 09.09.2020 19:17
  • 728 просмотров
  • 1 комментарий
Анатолий ТРУБИН: «Могли забивать Финляндии и четыре гола»
© ФК Шахтер Донецк. Анатолий Трубин

Вратарь молодежной сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал последние матчи в квалификации чемпионата Европы. Голкипер рад, что после ничьей с Данией (1:1) удалось добиться триумфа, обыграв Финляндию (2:0).

«Хорошие эмоции, потому что выиграли. При том, не пропустили, что немаловажно. Это придало уверенность линии обороны.

Хорошо действовали, были моменты. Если бы реализация была получше, могли и три, и четыре гола забивать.

Все хорошо. Каждый из игроков выложился на максимум. Получили желаемый результат», – сказал Трубин.

После шести сыгранных матчей Украина имеет в активе семь очков. Команда Руслана Ротаня занимает третье место в группе, отставая от второй Румынии на девять пунктов.

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Источник — Футбол 1/2/3

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 09.09.2020 19:26
    +2
    Анатолий, удачи, ты будущее Шахтёра!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 09.09.2020 19:26
    +2
    Анатолий, удачи, ты будущее Шахтёра!
    Ссылка
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