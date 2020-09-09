Барселона – первый клуб с более чем 10 миллионами подписчиков в YouTube

«Барселона» официально сообщила о том, что клубный канал на YouTube перевалил через отметку в 10 миллионов подписчиков.

Таким образом, «Барселона» стала первым не только футбольным, но и спортивным клубом вообще с более чем 10 миллионами подписчиков в YouTube. Из футбольных клубов на втором месте по этому показателю «Реал» с 5,92 миллионами подписчиков.

В мире спорта есть только один YouTube-канал с большим количеством подписчиков, чем у «Барселоны» – это официальный канал НБА (14,7 миллиона подписчиков). Клубный канал «Барселоны» на YouTube функционирует с 2006 года.

Ранее «Барселона» согласовала контракт с Мемфисом Депаем.