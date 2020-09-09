Эвертон хочет подписать вингера Наполи Лосано

«Эвертон» попытается во время нынешнего трансферного окна подписать полузащитника «Наполи» Ирвинга Лосано. Итальянский клуб оценивает своего игрока в 50 миллионов евро, однако «Эвертон» попытается сбить цену.

В подписании Лосано заинтересован лично главный тренер «Тоттенхэма» Карло Анчелотти, по чьей инициативе «Наполи» приобрел мексиканца у ПСВ год назад за 38 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Лосано 5 голов и 2 ассиста в 34 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Еще в июле сообщалось о том, что «Наполи» готов продать Лосано.

Ранее «Эвертон» подписал полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.