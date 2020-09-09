Степаненко рассказал, когда приступит к тренировкам

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины намерен вернуться на поле в ближайшее время

  • 09.09.2020 14:15
  • 804 просмотра
  • 9 комментариев
Степаненко рассказал, когда приступит к тренировкам
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

31- летний полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко, пропустивший матч Испания – Украина (4:0) из-за повреждения, рассказал о своем самочувствии и охарактеризовал старт сборной в Лиге наций.

– Мы – профессиональные спортсмены, поэтому всегда есть какие-то небольшие воспаления. Иногда приходится восстанавливаться в короткий отрезок времени перед играми. Слава Богу, ничего серьезного нет. Доктора еще раз меня осмотрели и сказали, что все это было из-за нагрузки. Мы провели тяжелый матч со Швейцарией, был небольшой дискомфорт, но ничего сверхъестественного, поэтому после выходных уже приступлю к тренировкам.

 – Как охарактеризуешь два стартовых поединка сборной Украины в Лиге наций?
– Мы действительно прочувствовали уровень группы А, команд, входящих в десятку лучших в Европе. Это другой темп, другая интенсивность, другой подбор футболистов, которые практически за каждую ошибку наказывают. На протяжении 90 минут нужна полная концентрация, чтобы справляться с их давлением. Со Швейцарией это удалось больше. На мой взгляд, на Испанию, возможно, просто не хватило сил. Тем не менее, иногда поражение может стать более информативным, чем победа. Разобрать ошибки, понять, чего не доставало, к чему нужно стремиться. Лига наций – это подготовительный турнир к чемпионату Европы. Важно ошибки сделать и разобрать сейчас, чтобы не повторять в более ответственном турнире. Классно, что мы играем с такими командами. Швейцарцы в прошлом году вошли в четверку лучших, уступили уже в полуфинале. Этот турнир – хорошая подготовка, возможность проверить себя на таком уровне, к тому же побороться за европейский кубок.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(6 голосов)

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Комментарии
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 09.09.2020 15:16
    0
    Nashwill, 09.09.2020 15:13
    А коли він срати ходить,ще не заявляв? А то тимоxyйнюх, мабуть, цікавиться
    кушать хочет?))
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 09.09.2020 15:13
    -2
    А коли він срати ходить,ще не заявляв? А то тимоxyйнюх, мабуть, цікавиться
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 09.09.2020 15:09
    -2
    Виктор Иванов, 09.09.2020 14:57
    Тебе пора к грязным польским унитазам возвращаться...
    не тебе гомночерпалка краснопузая указывать,что кому делать,сиди и не кукарекай
    кстати песни любишь
    так вот она про тебя
    -Сползает по крыше старик Козлодоев-иванов,
    Пронырливый, как коростель.
    Стремится в окошко залезть Козлодоев-иванов
    К какой-нибудь бабе в постель.
    Вот раньше, бывало, гулял Козлодоев-иванов,
    Глаза его были пусты;
    И свистом всех женщин сзывал Козлодоев-иванов
    Заняться любовью в кусты.
    надеюсь Гребенщиков простит,хотя и поймет,он таких козлов ,как ты дюже ненавидит))
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 09.09.2020 15:07
    -1
    Стёпка, ждём, ты лучший.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 09.09.2020 14:57
    +1
    rugby1970, 09.09.2020 14:45
    Зачем возвращаться? Вместе с Пятовым - на пенсию, Донбасс-арену восстанавливать ...
    Тебе пора к грязным польским унитазам возвращаться...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.09.2020 14:51
    +3
    rugby1970, 09.09.2020 14:45
    Зачем возвращаться? Вместе с Пятовым - на пенсию, Донбасс-арену восстанавливать ...
    А бы п....ть, причем Пятов и Стёпа к Донбасс Арене?
    И зачем ее восстанавливать, если она целая?
    Ссылка
    romanchik.8409
      romanchik.8409, 09.09.2020 14:50
    0
    Неадекват ты дядя....Но ты не один...Вас много
    Ссылка
    rugby1970
      rugby1970, 09.09.2020 14:45
    -11
    Зачем возвращаться? Вместе с Пятовым - на пенсию, Донбасс-арену восстанавливать ...
    Ссылка
    romanchik.8409
      romanchik.8409, 09.09.2020 14:38
    +4
    Без Тараса Команда совсем не та...
    Ссылка
    romanchik.8409
      romanchik.8409, 09.09.2020 14:38
    +4
    Без Тараса Команда совсем не та...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.09.2020 14:51
    +3
    rugby1970, 09.09.2020 14:45
    Зачем возвращаться? Вместе с Пятовым - на пенсию, Донбасс-арену восстанавливать ...
    А бы п....ть, причем Пятов и Стёпа к Донбасс Арене?
    И зачем ее восстанавливать, если она целая?
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 09.09.2020 14:57
    +1
    rugby1970, 09.09.2020 14:45
    Зачем возвращаться? Вместе с Пятовым - на пенсию, Донбасс-арену восстанавливать ...
    Тебе пора к грязным польским унитазам возвращаться...
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 09.09.2020 15:16
    0
    Nashwill, 09.09.2020 15:13
    А коли він срати ходить,ще не заявляв? А то тимоxyйнюх, мабуть, цікавиться
    кушать хочет?))
    Ссылка
    romanchik.8409
      romanchik.8409, 09.09.2020 14:50
    0
    Неадекват ты дядя....Но ты не один...Вас много
    Ссылка
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