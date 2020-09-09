Сергей КРИВЦОВ: «С Испанией не получилось. Но это футбол»

Футболист сборной Украины считает, что на исход матча Лиги наций повлияли его ошибки

  • 09.09.2020 13:57
  • 321 просмотр
  • 2 комментария
Сергей КРИВЦОВ: «С Испанией не получилось. Но это футбол»
© УАФ. Сергей Кривцов (в центре)

29-летний защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов объяснил, почему «сине-желтые» разгромно проиграли Испании (0:4) в Лиге наций.

— Некоторые эксперты, в частности экс-защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук, считает, что сборная после карантина стала другой. Согласны?
— Я думаю, в игре с испанцами и усталость накопилась, и сама Испания не дала нам показать свою игру. На счету любая мелочь. Не оправдываюсь, но почти целый день перед игрой мы потеряли на восстановлении, когда произошла задержка ящиков сборной в аэропорту. В итоге мы потеряли время, хотя это не может тоже служить оправданием нашему поражению. 

— Украина в этой группе будет бороться за то, чтобы остаться в дивизионе А?
— Да, мы будем стремиться к этому, у нас есть такая задача. Группа у нас сильная, это показали прошедшие матчи. Теперь надо сделать выводы, чтобы в дальнейшем играть лучше. Думаю, что в матче с Швейцарией мы показали хорошую игру. Было достойное содержание. С Испанией не получилось. Но это футбол.

— В матче с Германией исправите ошибки?
— Да, думаю, будет совершенно другая игра. Мы получили хорошую пищу для размышлений, и в плане тактики тоже. К сожалению, мои ошибки повлияли на исход матча.

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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 09.09.2020 14:13
    -3
    Vipfishman2, 09.09.2020 14:03
    Кривцов - с Испанией подвели мои кривые ноги !!!
    Больше восклицательных знаков, больше. Рагуль ты кастрюляголовый.
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    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 09.09.2020 14:03
    0
    Кривцов - с Испанией подвели мои кривые ноги !!!
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    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 09.09.2020 14:03
    0
    Кривцов - с Испанией подвели мои кривые ноги !!!
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