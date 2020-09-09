Сергей КРИВЦОВ: «С Испанией не получилось. Но это футбол»

29-летний защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов объяснил, почему «сине-желтые» разгромно проиграли Испании (0:4) в Лиге наций.

— Некоторые эксперты, в частности экс-защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук, считает, что сборная после карантина стала другой. Согласны?

— Я думаю, в игре с испанцами и усталость накопилась, и сама Испания не дала нам показать свою игру. На счету любая мелочь. Не оправдываюсь, но почти целый день перед игрой мы потеряли на восстановлении, когда произошла задержка ящиков сборной в аэропорту. В итоге мы потеряли время, хотя это не может тоже служить оправданием нашему поражению.

— Украина в этой группе будет бороться за то, чтобы остаться в дивизионе А?

— Да, мы будем стремиться к этому, у нас есть такая задача. Группа у нас сильная, это показали прошедшие матчи. Теперь надо сделать выводы, чтобы в дальнейшем играть лучше. Думаю, что в матче с Швейцарией мы показали хорошую игру. Было достойное содержание. С Испанией не получилось. Но это футбол.

— В матче с Германией исправите ошибки?

— Да, думаю, будет совершенно другая игра. Мы получили хорошую пищу для размышлений, и в плане тактики тоже. К сожалению, мои ошибки повлияли на исход матча.