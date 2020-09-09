Тренер Санкт-Паули: «Тащи – один из лучших наших игроков»

Наставник немецкого клуба Тимо Шульц в восторге от действий украинца в межсезонье

  • 09.09.2020 12:59
  • 912 просмотров
  • 3 комментария
Тренер Санкт-Паули: «Тащи – один из лучших наших игроков»
© ФК Санкт-Паули. Борис Тащи

Главный тренер «Санкт-Паули» Тимо Шульц отметил работу украинского форварда Бориса Тащи. «На тренировках Тащи прекрасно себя проявляет. Сейчас он один из лучших наших игроков», - отметил Шульц в интервью Bild.

На летних сборах 27-летний украинец, забив два мяча, принес победу своей команде в двух контрольных встречах.

«Санкт-Паули» выступает во второй Бундеслиге.

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Источник — Bild

(4 голоса)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 09.09.2020 14:04
    +1
    Условной Заре не помешал бы!
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 09.09.2020 13:51
    0
    27 лет, а всё ещё перспективный
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 09.09.2020 13:39
    0
    берем
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 09.09.2020 14:04
    +1
    Условной Заре не помешал бы!
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 09.09.2020 13:51
    0
    27 лет, а всё ещё перспективный
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 09.09.2020 13:39
    0
    берем
    Ссылка
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