Тренер Санкт-Паули: «Тащи – один из лучших наших игроков»

Главный тренер «Санкт-Паули» Тимо Шульц отметил работу украинского форварда Бориса Тащи. «На тренировках Тащи прекрасно себя проявляет. Сейчас он один из лучших наших игроков», - отметил Шульц в интервью Bild.
На летних сборах 27-летний украинец, забив два мяча, принес победу своей команде в двух контрольных встречах.
«Санкт-Паули» выступает во второй Бундеслиге.
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Источник — Bild
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