Гризманн сравнялся с Зиданом по количеству голов за сборную Франции

Антуан Гризманн в поединке Лиги наций с Хорватией (4:2) забил 31-й гол в футболке национальной сборной. 29-летний форвард сравнялся по этому показателю с Зинедином Зиданом.

Больше в составе сборной Франции забивали четыре человека – Давид Трезеге (34 гола), Оливье Жиру (40 голов), Мишель Платини (41) и Тьерри Анри (51).