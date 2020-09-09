Гризманн сравнялся с Зиданом по количеству голов за сборную Франции

Антуан Гризманн в поединке Лиги наций с Хорватией (4:2) забил 31-й гол в футболке национальной сборной. 29-летний форвард сравнялся по этому показателю с Зинедином Зиданом.
Больше в составе сборной Франции забивали четыре человека – Давид Трезеге (34 гола), Оливье Жиру (40 голов), Мишель Платини (41) и Тьерри Анри (51).
France's all-time top scorers:— Goal (@goal) September 8, 2020
5️⃣1️⃣ Thierry Henry
4️⃣1️⃣ Michel Platini
4️⃣0️⃣ Olivier Giroud
3️⃣4️⃣ David Trezeguet
3️⃣1️⃣ Zinedine Zidane
3️⃣1️⃣ Antoine Griezmann 🆙 pic.twitter.com/mrz9XVvvvF
Источник — Goal.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Кстати, нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своих впечатлениях от футбола без зрителей.
«Мне нравится, когда с трибун свистят. Это меня заводит. Но здоровье превыше всего. Если ВОЗ говорит, что условия небезопасны, то на этом всё. Самое главное – это люди.
Но вообще играть без болельщиков – это как сходить в цирк и не увидеть клоунов, как сходить в сад и не увидеть цветов», – цитирует Роналду португальское издание Record.
Кстати, нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своих впечатлениях от футбола без зрителей.
«Мне нравится, когда с трибун свистят. Это меня заводит. Но здоровье превыше всего. Если ВОЗ говорит, что условия небезопасны, то на этом всё. Самое главное – это люди.
Но вообще играть без болельщиков – это как сходить в цирк и не увидеть клоунов, как сходить в сад и не увидеть цветов», – цитирует Роналду португальское издание Record.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.