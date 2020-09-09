Гризманн сравнялся с Зиданом по количеству голов за сборную Франции

Форвард «трехцветных» забил 31 мяч в национальной команде

  • 09.09.2020 12:30
  • 1045 просмотров
  • 1 комментарий
Гризманн сравнялся с Зиданом по количеству голов за сборную Франции
© Твиттер сборной Франции

Антуан Гризманн в поединке Лиги наций с Хорватией (4:2) забил 31-й гол в футболке национальной сборной. 29-летний форвард сравнялся по этому показателю с Зинедином Зиданом.

Больше в составе сборной Франции забивали четыре человека – Давид Трезеге (34 гола), Оливье Жиру (40 голов), Мишель Платини (41) и Тьерри Анри (51).

 

 

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Источник — Goal.com

(3 голоса)

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 09.09.2020 13:11
    +1
    Маловато будет...
    Кстати, нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своих впечатлениях от футбола без зрителей.
    «Мне нравится, когда с трибун свистят. Это меня заводит. Но здоровье превыше всего. Если ВОЗ говорит, что условия небезопасны, то на этом всё. Самое главное – это люди.
    Но вообще играть без болельщиков – это как сходить в цирк и не увидеть клоунов, как сходить в сад и не увидеть цветов», – цитирует Роналду португальское издание Record.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 09.09.2020 13:11
    +1
    Маловато будет...
    Кстати, нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своих впечатлениях от футбола без зрителей.
    «Мне нравится, когда с трибун свистят. Это меня заводит. Но здоровье превыше всего. Если ВОЗ говорит, что условия небезопасны, то на этом всё. Самое главное – это люди.
    Но вообще играть без болельщиков – это как сходить в цирк и не увидеть клоунов, как сходить в сад и не увидеть цветов», – цитирует Роналду португальское издание Record.
    Ссылка
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