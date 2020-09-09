Иван ГЕЦКО: «Боялся, чтобы в матче с Испанией не было «Аргентины-Ямайки»

Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко подвел итоги разгрома украинской национальной команды от Испании (0:4) в Лиге наций.

«Мы уже понимали на 30-й минуте, что картина не изменится. Боялся, чтобы не было «Аргентины-Ямайки» («Аргентина-Ямайка - 5:0» — известная песня группы «Чайф», посвященная поединку между этими сборными на ЧМ-1998 — прим. ред.). Все к этому шло. Я надеюсь, что ничего не потеряно. Игра забывается, а счет остается. Такую игру надо забыть как кошмарный сон. И никогда к этой игре не возвращаться. И идти вперед. У нас реально есть шанс быть третьими. Не говорю о втором месте. Но за третье место нужно бороться, чтобы остаться в элите. Мы понимаем силу Испании и Германии и, конечно, надо попробовать зацепиться за третье место», — сказал Гецко.