Иван ГЕЦКО: «Боялся, чтобы в матче с Испанией не было «Аргентины-Ямайки»

Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко подвел итоги разгрома украинской национальной команды от Испании (0:4) в Лиге наций.
«Мы уже понимали на 30-й минуте, что картина не изменится. Боялся, чтобы не было «Аргентины-Ямайки» («Аргентина-Ямайка - 5:0» — известная песня группы «Чайф», посвященная поединку между этими сборными на ЧМ-1998 — прим. ред.). Все к этому шло. Я надеюсь, что ничего не потеряно. Игра забывается, а счет остается. Такую игру надо забыть как кошмарный сон. И никогда к этой игре не возвращаться. И идти вперед. У нас реально есть шанс быть третьими. Не говорю о втором месте. Но за третье место нужно бороться, чтобы остаться в элите. Мы понимаем силу Испании и Германии и, конечно, надо попробовать зацепиться за третье место», — сказал Гецко.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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По-перше -яка може бути сильна збірна, коли добрв половина команди в своїх клубах гріє лавки і не має ігрової практики?
По-друге -позвалитися перемогою над Іспанією на іі полі мало хто може, навіть на нічию шансів у всіх небагато.
Втретє -команда все-одно у нас не погана, навіть якщо вважати п.1. Не іі день був на всі 100% в матчі проти Іспанії.
І останнє трошки зазвіздилися наші після успішного 2019 року. Зараз опустилися на землю.
Все буде нормально.
По-перше -яка може бути сильна збірна, коли добрв половина команди в своїх клубах гріє лавки і не має ігрової практики?
По-друге -позвалитися перемогою над Іспанією на іі полі мало хто може, навіть на нічию шансів у всіх небагато.
Втретє -команда все-одно у нас не погана, навіть якщо вважати п.1. Не іі день був на всі 100% в матчі проти Іспанії.
І останнє трошки зазвіздилися наші після успішного 2019 року. Зараз опустилися на землю.
Все буде нормально.
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