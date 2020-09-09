Иван ГЕЦКО: «Боялся, чтобы в матче с Испанией не было «Аргентины-Ямайки»

Эту игру сборной Украины нужно забыть как кошмарный сон, уверен специалист

  • 09.09.2020 12:15
  • 282 просмотра
  • 3 комментария
Иван ГЕЦКО: «Боялся, чтобы в матче с Испанией не было «Аргентины-Ямайки»
© pobeda.od.ua. Иван Гецко

Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко подвел итоги разгрома украинской национальной команды от Испании (0:4) в Лиге наций.

«Мы уже понимали на 30-й минуте, что картина не изменится. Боялся, чтобы не было «Аргентины-Ямайки» («Аргентина-Ямайка - 5:0» — известная песня группы «Чайф», посвященная поединку между этими сборными на ЧМ-1998 — прим. ред.). Все к этому шло. Я надеюсь, что ничего не потеряно. Игра забывается, а счет остается. Такую игру надо забыть как кошмарный сон. И никогда к этой игре не возвращаться. И идти вперед. У нас реально есть шанс быть третьими. Не говорю о втором месте. Но за третье место нужно бороться, чтобы остаться в элите. Мы понимаем силу Испании и Германии и, конечно, надо попробовать зацепиться за третье место», — сказал Гецко.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 09.09.2020 12:38
    0
    Такий з Гецка спеціаліст, який був і гравець. Ніякий.
    По-перше -яка може бути сильна збірна, коли добрв половина команди в своїх клубах гріє лавки і не має ігрової практики?
    По-друге -позвалитися перемогою над Іспанією на іі полі мало хто може, навіть на нічию шансів у всіх небагато.
    Втретє -команда все-одно у нас не погана, навіть якщо вважати п.1. Не іі день був на всі 100% в матчі проти Іспанії.
    І останнє трошки зазвіздилися наші після успішного 2019 року. Зараз опустилися на землю.
    Все буде нормально.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 09.09.2020 12:30
    0
    каждый раз говорят одно и тоже, мы набрались опыта, эту игру нужно забыть как страшный сон, какие-то противоречивые вещи говорят наши эксперты.
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 09.09.2020 12:30
    0
    Блажен кто верует.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 09.09.2020 12:38
    0
    Такий з Гецка спеціаліст, який був і гравець. Ніякий.
    По-перше -яка може бути сильна збірна, коли добрв половина команди в своїх клубах гріє лавки і не має ігрової практики?
    По-друге -позвалитися перемогою над Іспанією на іі полі мало хто може, навіть на нічию шансів у всіх небагато.
    Втретє -команда все-одно у нас не погана, навіть якщо вважати п.1. Не іі день був на всі 100% в матчі проти Іспанії.
    І останнє трошки зазвіздилися наші після успішного 2019 року. Зараз опустилися на землю.
    Все буде нормально.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 09.09.2020 12:30
    0
    каждый раз говорят одно и тоже, мы набрались опыта, эту игру нужно забыть как страшный сон, какие-то противоречивые вещи говорят наши эксперты.
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 09.09.2020 12:30
    0
    Блажен кто верует.
    Ссылка
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