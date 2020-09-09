Криштиану РОНАЛДУ: «Для меня недостаточно забить 100 голов за Португалию»

Португальский нападающий рассказал о своем выдающемся достижении

  • 09.09.2020 11:21
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Криштиану РОНАЛДУ: «Для меня недостаточно забить 100 голов за Португалию»
© Twitter. Криштиану Роналду (справа)

35-летний бомбардир «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду поделился мнением о том, что ему удалось забить 101 гол в составе национальной команды.

«Испытываю огромную гордость за это историческое достижение. Когда мне говорили, что я могу достичь отметки в 100 забитых мячей, я отвечал, что этого недостаточно… 101 гол за Португалию», — написал Роналду в Instagram.

Криштиану отметился дублем в выездном поединке Лиги наций против сборной Швеции (2:0), забив на 45-й и 72-й минутах.

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Источник — Instagram

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