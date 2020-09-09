Криштиану РОНАЛДУ: «Для меня недостаточно забить 100 голов за Португалию»

35-летний бомбардир «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду поделился мнением о том, что ему удалось забить 101 гол в составе национальной команды.

«Испытываю огромную гордость за это историческое достижение. Когда мне говорили, что я могу достичь отметки в 100 забитых мячей, я отвечал, что этого недостаточно… 101 гол за Португалию», — написал Роналду в Instagram.

Криштиану отметился дублем в выездном поединке Лиги наций против сборной Швеции (2:0), забив на 45-й и 72-й минутах.