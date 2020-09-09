Андрей ЛУНИН: «День большого энтузиазма»

21-летний голкипер сборной Украины Андрей Лунин, чей контракт принадлежит мадридскому «Реалу», поделился впечатлениями о возвращении к тренировкам со «сливочными».

«Сегодня один из тех дней большого энтузиазма: вернуться к тренировкам с «Реалом», — написал Лунин, комментируя свежие фото.

Первую половину минувшего сезона Лунин выступала за «Вальядолид» на правах аренды. Вторую часть сезона Андрей провел в «Овьедо».