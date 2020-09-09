Андрей ЛУНИН: «День большого энтузиазма»

21-летний голкипер сборной Украины Андрей Лунин, чей контракт принадлежит мадридскому «Реалу», поделился впечатлениями о возвращении к тренировкам со «сливочными».
«Сегодня один из тех дней большого энтузиазма: вернуться к тренировкам с «Реалом», — написал Лунин, комментируя свежие фото.
Первую половину минувшего сезона Лунин выступала за «Вальядолид» на правах аренды. Вторую часть сезона Андрей провел в «Овьедо».
FELIZ ▪️ ЩАСЛИВИЙ ▪️ HAPPY 🇪🇸 Hoy, uno de esos días de mucha ilusión: volver a entrenar con el Real Madrid. 🇺🇦 Сьогодні один із тих днів великого ентузіазму: повернутися до тренувань із «Реалом». 🇬🇧 Today, one of those days of great enthusiasm: to return to training with Real Madrid. @nikefootball @brave_gk_official #RealFootball #RMCity #HalaMadrid #comeback #goalkeeper 🔙 #AndreyLunin #AL
Источник — Instagram
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андрюха топчик однозначно-воплощает мечту миллионов
андрюха топчик однозначно-воплощает мечту миллионов
андрюха топчик однозначно-воплощает мечту миллионов
андрюха топчик однозначно-воплощает мечту миллионов
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