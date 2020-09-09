Андрей ЛУНИН: «День большого энтузиазма»

Украинский вратарь доволен тем, что приступил к тренировкам в составе «Реала»

  • 09.09.2020 11:07
  • 1233 просмотра
  • 5 комментариев
Андрей ЛУНИН: «День большого энтузиазма»
© Instagram. Андрей Лунин

21-летний голкипер сборной Украины Андрей Лунин, чей контракт принадлежит мадридскому «Реалу», поделился впечатлениями о возвращении к тренировкам со «сливочными».

«Сегодня один из тех дней большого энтузиазма: вернуться к тренировкам с «Реалом», — написал Лунин, комментируя свежие фото.

Первую половину минувшего сезона Лунин выступала за «Вальядолид» на правах аренды. Вторую часть сезона Андрей провел в «Овьедо».

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.09.2020 11:23
    -2
    Пятов свалка. Лунин Спокуха
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 09.09.2020 11:17
    -1
    Ну хоть в Мадриде лицо его вспомнят, и то хорошо.
    Ссылка
    romanchik.8409
      romanchik.8409, 09.09.2020 11:16
    +5
    Пятову уже пора уступить дорогу Лунину...Не идёт игра сейчас у Андрея старшего..
    Ссылка
    Виктор М
      Виктор М, 09.09.2020 11:14
    +6
    umnuy2, 09.09.2020 11:09
    пятов в опасности)))
    андрюха топчик однозначно-воплощает мечту миллионов
    П'ятову вже 36. Невідомо скільки він ще зможе чи захоче грати за збірну.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 09.09.2020 11:09
    +4
    пятов в опасности)))
    андрюха топчик однозначно-воплощает мечту миллионов
    Ссылка
    Виктор М
      Виктор М, 09.09.2020 11:14
    +6
    umnuy2, 09.09.2020 11:09
    пятов в опасности)))
    андрюха топчик однозначно-воплощает мечту миллионов
    П'ятову вже 36. Невідомо скільки він ще зможе чи захоче грати за збірну.
    Ссылка
    romanchik.8409
      romanchik.8409, 09.09.2020 11:16
    +5
    Пятову уже пора уступить дорогу Лунину...Не идёт игра сейчас у Андрея старшего..
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 09.09.2020 11:09
    +4
    пятов в опасности)))
    андрюха топчик однозначно-воплощает мечту миллионов
    Ссылка
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