Матч Реал - Райо Вальекано отменили из-за коронавируса

Мадридский «Реал» и «Райо Вальекано» 9 сентября должны были провести контрольный матч.

Но, как сообщает Marca, встречу пришлось отменить, посколько у одного из футболистов «Райо» заподозрили коронавирус. В настоящее время он ожидает результатов теста. Чтобы не рисковать здоровьем других игроков, матч было решено отменить.

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