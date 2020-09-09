Матч Реал - Райо Вальекано отменили из-за коронавируса

Один из игроков «Райо» заразился

  • 09.09.2020 10:45
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Матч Реал - Райо Вальекано отменили из-за коронавируса
© Juniper Sports

Мадридский «Реал» и «Райо Вальекано» 9 сентября должны были провести контрольный матч.

Но, как сообщает Marca, встречу пришлось отменить, посколько у одного из футболистов «Райо» заподозрили коронавирус. В настоящее время он ожидает результатов теста. Чтобы не рисковать здоровьем других игроков, матч было решено отменить.

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Источник — Marca

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